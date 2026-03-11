Έφτασε στην Κύπρο πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με 149 επιβάτες - Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του ΥΠΕΞ

Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο: Τραυματισμένος σε χέρια, πόδια και ώμους ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Με την άφιξη πτήσης επαναπατρισμού από το Ντουμπάι ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός των ναυλωμένων πτήσεων που συντόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή της κρίσης.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι έφτασε πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 149 επιβαίνοντες, σημειώνοντας ότι με την άφιξη της συγκεκριμένης πτήσης ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των πτήσεων επαναπατρισμού που είχαν οργανωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως επισημαίνεται, την τελευταία εβδομάδα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, συντόνισε συνολικά οκτώ ναυλωμένες πτήσεις.

Με τις πτήσεις αυτές αναχώρησαν από την περιοχή της κρίσης συνολικά 1.181 άτομα. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, πρόκειται κυρίως για Κύπριους πολίτες, αλλά και για μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο πολίτες άλλων χωρών, καθώς και για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι τόσο το ίδιο όσο και οι διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και προξενική στήριξη σε Κύπριους πολίτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και πέραν αυτής.

