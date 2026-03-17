Αυτοί είναι οι υποψήφιοι βουλευτές των Οικολόγων σε Λευκωσία και Κερύνεια

Τους υποψήφιους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Κερύνειας παρουσίασε τη Δευτέρα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Κερύνειας είναι οι Ευαγγέλου Γρηγόριος, Φουρουκλά Χρυστάλλα και Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος.

Οι 19 υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας είναι οι Αριστοτέλους Χαράλαμπος, Γιάγκου Άδωνις, Δανιηλίδης Βαλέριος, Δημητρίου Σταυρούλα, Θεοφάνους Ανδρέας, Καραχάν Οζ, Κολά Μαρία, Λουκά Νικολέττα, Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα, Μενελάου Μιχάλης, Οικονόμου Ιωάννης, Πετρίδου Στέλλα, Σακαδάκη Αλεξία, Ταλιώτης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδου Μαρία, Τσιμίλλης Κυριάκος, Χατζηστυλλή Αικατερίνη, Χρήστου Βιργινία και Χρίστου Ανδρέας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των υποψηφίων, τιμήθηκαν και πρόσωπα που διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Λευκωσία με το Κίνημα Οικολόγων, ενώ προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ για το έργο και την παρουσία του Κινήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ