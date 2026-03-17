Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι βουλευτές των Οικολόγων σε Λευκωσία και Κερύνεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τιμήθηκαν πρόσωπα που διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Λευκωσία με το Κίνημα Οικολόγων.

Τους υποψήφιους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Κερύνειας παρουσίασε τη Δευτέρα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Κερύνειας είναι οι Ευαγγέλου Γρηγόριος, Φουρουκλά Χρυστάλλα και Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος.

Οι 19 υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας είναι οι Αριστοτέλους Χαράλαμπος, Γιάγκου Άδωνις, Δανιηλίδης Βαλέριος, Δημητρίου Σταυρούλα, Θεοφάνους Ανδρέας, Καραχάν Οζ, Κολά Μαρία, Λουκά Νικολέττα, Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα, Μενελάου Μιχάλης, Οικονόμου Ιωάννης, Πετρίδου Στέλλα, Σακαδάκη Αλεξία, Ταλιώτης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδου Μαρία, Τσιμίλλης Κυριάκος, Χατζηστυλλή Αικατερίνη, Χρήστου Βιργινία και Χρίστου Ανδρέας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των υποψηφίων, τιμήθηκαν και πρόσωπα που διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Λευκωσία με το Κίνημα Οικολόγων, ενώ προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ για το έργο και την παρουσία του Κινήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα