|

Υφυπουργός Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου: Ισχυρή φιλία και εταιρική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν μια ισχυρή σχέση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι.

Σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχε την Πέμπτη στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο κ. Ντάουτι σημείωσε ότι είχαν "σημαντική συζήτηση" σχετικά με τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου, τη σημασία της ασφάλειας, "τη στενή συνεργασία μας δεδομένης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή" αλλά και για θέματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς. 

Οι δύο χώρες, πρόσθεσε, έχουν έναν "ισχυρό διάλογο" σε θέματα εμπορίου, σε ό,τι αφορά στους δεσμούς μεταξύ των λαών και την ασφάλεια και τη σταθερότητα, επεσήμανε, και πρόσθεσε ότι με τον κ. Κόμπο συζήτησαν μια σειρά θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.

Επιπλέον, ο κ. Ντάουτι ανέφερε ότι συζήτησαν για "τη σημαντική Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ  και την αυξημένη και πολύ θετική συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ ως αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής που είχαμε πέρυσι και της προόδου που σημειώνουμε σε πολλούς τομείς".

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία "έχουν μια ισχυρή φιλία και μια ισχυρή εταιρική σχέση που βασίζεται σε μακρά ιστορία", επεσήμανε.

Ο κ. Ντάουτι ανέφερε, ακόμη, ότι "ήταν υπέροχο που ήρθα στην Πάφο με πολλούς Βρετανούς τουρίστες", προσθέτοντας ότι θα "απολαύσουν και το ποδόσφαιρο εδώ".

Πηγή: ΚΥΠΕ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

