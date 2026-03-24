Μήνυμα Στεφάνου προς κυβέρνηση: Σταματήστε να κτίζετε τοίχους με όσους έχουν πολιτικές προτάσεις

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να κτίζει τοίχους σε σχέση με τον διάλογο λέγοντας ότι όσοι έχουν προτάσεις ουσιαστικά λαϊκίζουν, έστειλε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, στο πλαίσιο περιοδείας στην Πάφο. Ο κ. Στεφάνου επισκέφτηκε πρώτα το αεροδρόμιο Πάφου συνοδευόμενος από τον βουλευτή του κόμματος, υποψηφίους βουλευτές και στελέχη του κόμματος του.

Σήμερα είπε ο κ. Στεφάνου, βρισκόμαστε σε περιοδεία στην πόλη και επαρχία Πάφου εν μέσω του πολέμου που γίνεται στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και εν μέσω άλλων δυσμενών εξελίξεων για την Κύπρο που αφορούν τόσο τον τουρισμό όσο και το κόστος ζωής στον τόπο. Ήρθαμε λοιπόν στην Πάφο για να συζητήσουμε με τους πρωταγωνιστές του τουρισμού και τους ξενοδόχους και τους ξενοδοχουπαλλήλους, πρωταγωνιστές της οικονομίας. Θα επισκέφτουμε και Δήμους είπε, ενόψει και της συζήτησης που γίνεται για διάφορα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε με την μεταρρύθμιση της ΤΑ. Ενόψει λοιπόν αυτής της συνάντησης ήρθαμε να συζητήσουμε και μέτρα τα οποία προτείνει το ΑΚΕΛ, είπε ο κ. Στεφάνου, αναφορικά τόσο με το θέμα της στήριξης του κυπριακού τουρισμού που δέχεται ιδιαίτερη πίεση εξ αιτίας του πολέμου όσο και μέτρα για αντιμετωπίση του κόστους ζωής. Και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στον τουρισμό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είπε ο κ. Στεφάνου είναι όπως με διάφορες ενέργειες να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Κύπρου. Πρόσθεσε ακόμη πως «χωρίς πτήσεις χωρίς συνδεσιμότητα πολύ δύσκολα μπορείς να κρατήσεις τον τουρισμό».

Ο κ. Στεφάνου είπε δεύτερον ότι θα συζητήσουν για το θέμα των ξενοδοχουπαλλήλων με την έννοια ότι εξαιτίας της κατάστασης δεν έχουν ανοίξει ξενοδοχεία ή ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει θα πρέπει να κρατηθούν ανοικτά. Από την στιγμή είπε που δεν έχουν ανοίξει ξενοδοχεία σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα απασχόλησης των εργαζομένων στον κλάδο.

Ο κ. Στεφάνου είπε πως υπάρχει εμπειρία υπάρχουν και τρόποι έτσι ώστε με την στήριξη των εργαζομένων να διατηρήσουμε το εργατικό κεφάλαιο σε αυτόν τον πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο και σημαντικό για την οικονομία τομέα του τουρισμού. Τρίτον είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ενόψει της κατάστασης και της ακύρωσης κρατήσεων που υπάρχει αλλά και του μεγάλου ερωτηματικού για το πώς θα κινηθεί ο τουρισμός τους επόμενους μήνες που σχετίζεται και με την διάρκεια του πολέμου θα πρέπει πέραν από την συνδεσιμότητα να δούμε ως χώρα πώς οργανώνουμε μια αποτελεσματική και στοχευμένη εκστρατεία στο εξωτερικό για να προβάλουμε αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα ότι η Κύπρος δηλαδή, όπως είπε, είναι ασφαλής προορισμός και ότι ασφαλώς η Κύπρος μπορεί να δεχτεί τουριστικά κύμματα και οι τουρίστες να έρθουν εδώ να κάνουν τις διακοπές τους χωρίς κανένα πρόβλημα.

Επίσης συνέχισε θα πρέπει να δούμε και πώς βοηθούμε τον εσωτερικό τουρισμό. Κάθε φορά που έχει πρόβλημα ο τουρισμός θυμόμαστε και τον εσωτερικό τουρισμό. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν σταθερά προγράμματα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού σημειώνοντας πως αυτή είναι μια επιπλέον ανάγκη που υπάρχει εξαιτίας και της κατάστασης . Είπε ακόμη πως ενόψει και των διακοπών του Πάσχα θα πρέπει η κυβέρνηση με συγκεκριμένα προγράμματα να στηρίξει τον εσωτερικό τουρισμό αρχής γενομένης από τον Πάσχα. Ακόμη είπε να δούμε στην συνέχεια πως μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στον εσωτερικό τουρισμό που θα αναζωογονήσουν την εσωτερική βιομηχανία.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως σε σχέση με το κόστος ζωής είναι πολύ σημαντικό είπε να δούμε πως συγκρατούμε και πως μειώνουμε εκεί που μπορούμε τις τιμές της ενέργειας. Από εκεί είπε ξεκίνησαν και πολλά κράτη της ΕΕ. Εμείς είπε, « έχουμε διαχρονικές θέσεις για το πώς μπορεί να γίνει τούτο», λέγοντας πως αυτές οι θέσεις έχουν γίνει και πολύ επίκαιρες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τιμές στον χώρο των καυσίμων και της ενέργειας έχουν πάρει την ανιούσα.

Άρα επαναφέρουμε τα ζητήματα που έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό θέταμε προς την κυβέρνηση για μόνιμο μειωμένο συντελεστή στον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%, για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα για να προχωρήσουν ταχύτητα οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αυξηθεί το μείγμα από παραγωγή ρεύματος ΑΠΕ στο μείγμα της ΑΗΚ για να μπορέσει να μειωθεί ο ηλεκτρισμός. Καθώς επίσης και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από το περασμένο Σάββατο.

Εμείς είπε ο κ. Στεφάνου πάντοτε δηλώνουμε την πρόθεση μας και την διάθεση μας για διάλογο τόσο με την κυβέρνηση όσο και με άλλους πρωταγωνιστές , αλλά συνέχισε, πρέπει να σας πω ότι μας δυσανασχετεί η θέση της κυβέρνησης όποτε λέμε ότι έχουμε προτάσεις για την οικονομία και για την ανάγκη λήψης μέτρων να απαντά ότι αυτή η τοποθέτηση είναι λαϊκισμός. Ο κ. Στεφάνου είπε πως δεν είναι λαϊκισμός σε ότι αφορά το ΑΚΕΛ λέγοντας πως οι προτάσεις τους είναι συγκεκριμένες είναι κοστολογημένες.

Υποδεικνύουμε κιόλας ποιες πηγές χρηματοδότησης μπορούμε να έχουμε έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτά τα μέτρα. Είπε ακόμη πως η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και να ακούει και να κάνει διάλογο αλλά πολύ περισσότερο να προχωρά στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση τους. Για αυτό λοιπόν εμείς συνέχισε, θεωρούμε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να κτίζει τείχους σε σχέση με τον διάλογο λέγοντας ότι όσοι έχουν προτάσεις ουσιαστικά λαϊκίζουν, και την ίδια ώρα να ακούσει τις προτάσεις που έχουμε να τις συζητήσουμε και να υλοποιηθούν».

Είναι είπε ο κ. Στεφάνου επείγουσα ανάγκη. Είναι επίσης επείγουσα ανάγκη να υπάρχει ένας ολικός σχεδιασμός ο οποίος σχεδιασμός να περιλαμβάνει και σενάρια τα οποία εξαρτώνται από την διάρκεια και την ένταση του πολέμου γιατί σήμερα οι ανάγκες είναι Α και αν συνεχιστεί ο πόλεμος είμαστε βέβαιοι ότι οι ανάγκες θα πολλαπλασιαστούν όπως και τα προβλήματα θα πληθύνουν και πρέπει το Κράτος να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για να βοηθήσουν την κοινωνία που δυσπραγεί αλλά και να στηρίξουμε την κυπριακή οικονομία, συμπλήρωσε.

Ο κ. Στεφάνου μετά την επίσκεψη του στο αεροδρόμιο Πάφου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους Δημάρχους και το προσωπικό στους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας. Θα συναντηθεί επίσης με στελέχη της ΕΤΑΠ Πάφου στα γραφεία του Επιμελητήριου Πάφου καθώς και με εργαζόμενους στην τουριστική και οικοδομική βιομηχανία στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου. Σήμερα το βράδυ θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση της κοινωνικής συμμαχίας Πάφου.