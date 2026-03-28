Πιθανή συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν τον ερχόμενο μήνα

Εντός Απριλίου ελπίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη Λευκωσία, μια συνάντηση η οποία αορίστως είχε συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης των δύο, η οποία προκάλεσε περαιτέρω δυστοκία στη διαδικασία. Η κυβέρνηση μάλιστα, διά του εκπροσώπου της, σημείωσε χθες πως η όποια συνάντηση θα υπογραμμίσει τη «δική μας πολιτική βούληση η οποία είναι δεδομένη για να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις που να επιτρέψουν την επάνοδο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις». Όπως υποστήριξε, «έχουμε ήδη μεταφέρει, μέσω του διαπραγματευτή κ. Μενελάου, συγκεκριμένη ημερομηνία για να γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένουμε και ασφαλώς, μόλις αυτή οριστεί, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις», ενώ σε ερώτηση ποια είναι αυτή η ημερομηνία είπε «είναι εντός του Απριλίου».

Η αναφορά αυτή έγινε μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Κασίμ Ντιάν, ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε αναφορά στον σημαντικό ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη νεκρή ζώνη, ενώ σημείωσε ότι «θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την ειρηνευτική δύναμη για να μπορέσει να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους όρους εντολής της και συζήτησαν με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη».

Χωρίς σχολιασμό...

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις-αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο κάλεσμα Χριστοδουλίδη να επιστρέψει η κοινότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία αν επιθυμεί να συμβάλει στην όποια συζήτηση για την παρουσία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όπως σημείωσε,«δεν πρόκειται να μπούμε σε μια δημόσια αντιπαράθεση ούτε πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημοσίως. Εμείς με σεβασμό θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε προτάσσοντας το διεθνές δίκαιο, προτάσσοντας το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτάσσοντας αυτά που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

«Σταθερή θέση»

Ο εκπρόσωπος απέφυγε στην ουσία να εξηγήσει πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις αναμένει ο Πρόεδρος την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θυμάται, ωστόσο, στη ροή του λόγου του «την ανάγκη για την οριστική επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτή η ανάγκη να μιλήσει εκ νέου η κυβέρνηση για τη μορφή της λύσης θεωρείται μια μορφή απάντησης στους ενδοιασμούς και ενστάσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν σχετικά με τις προεδρικές αναφορές για τις «ιδέες πέρα από τα όρια της λογικής», όπως χαρακτήρισε τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Πάντως ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε και χθες ότι οι ενέργειες του Προέδρου, «από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, αποδεικνύουν στην πράξη την ειλικρινή προσήλωσή μας στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε χωρίς να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αποπροσανατολίσει από αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή, τον ουσιαστικό διάλογο, την παράθεση επιχειρημάτων και θέσεων. Γιατί έχουμε απόλυτη πίστη, και στην ορθότητα των θέσεών μας, και των επιχειρημάτων μας, και πολύ περισσότερο στην επιδίωξη του διεθνούς δικαίου», όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.