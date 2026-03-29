Χριστοδουλίδης: Στόχος η πώληση ΦΑ το 2027-2028, υπογραφές για ενεργειακά στην Αίγυπτο

Στόχος μας είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προέβη σε δηλώσεις μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις για το κοίτασμα «Κρόνος» από την επίσκεψή του τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η αυριανή επίσκεψή του αφορά αποκλειστικά ενεργειακά θέματα.

«Θα υπογράψουμε και κάτι σχετικό. Ο στόχος μας, και είμαστε θεωρώ σε καλό δρόμο μετά από πολλά χρόνια, να σας θυμίσω, η πρώτη ανακάλυψη εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε το 2011 και είμαστε στο 2026 χωρίς καμία αξιοποίηση, είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

