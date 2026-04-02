Υποψήφιοι και κόμματα κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα για ενοχλητικά sms και κλήσεις

Στο Γραφείο της επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άρχισαν να συγκεντρώνονται παράπονα και καταγγελίες που αφορούν την αποστολή ανεπιθύμητων προωθητικών μηνυμάτων sms και τη διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων από υποψήφιους βουλευτές, επιτελεία και κόμματα. Δυστυχώς, υπερβαίνουν τα όρια, γίνονται ενοχλητικοί, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Από το Γραφείο της επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απεστάλησαν από τον περασμένο Δεκέμβριο οδηγίες προς τα πολιτικά κόμματα με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων για ανεπιθύμητες ή παράνομες παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή των πολιτών.

Όπως διαπιστώνεται, αρκετοί υποψήφιοι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για βασικά ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων με αποτέλεσμα να προβαίνουν κατ’ επανάληψη σε παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ευθύνη βαραίνει σε μεγάλο βαθμό τα πολιτικά κόμματα, τα οποία όφειλαν να ενημερώσουν επαρκώς τους υποψηφίους τους.

Επιβεβαιώνει η επίτροπος

«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη δεχθεί παράπονα σχετικά με την αποστολή ανεπιθύμητων sms στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου και το φαινόμενο τελεί υπό αξιολόγηση», δήλωσε χθες στον «Π» η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου (βλέπε φωτό). Επισημαίνοντας, παράλληλα, τα εξής:

Οι εκλογικές περίοδοι συνεπάγονται αυξημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας. Η βασική πρόκληση έγκειται στην εξισορρόπηση μεταξύ της ελευθερίας της πολιτικής έκφρασης και του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ενημερώσαμε εγκαίρως τα πολιτικά κόμματα, από τον Δεκέμβριο του 2025, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και διαβιβάσαμε τη σχετική οδηγία, την οποία ευελπιστούμε ότι τα κόμματα έχουν προωθήσει προς τους υποψηφίους τους για ενημέρωση.

Οι πιο συχνές παραβιάσεις που διαπιστώνονται περιλαμβάνουν την αποστολή μαζικών, ανεπιθύμητων, προωθητικών μηνυμάτων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών, τη χρήση παλαιών ή αμφιβόλου προέλευσης καταλόγων επικοινωνίας, καθώς και τη δημοσίευση φωτογραφιών ή προσωπικών στοιχείων τρίτων χωρίς νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν

Η αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου μέσω εφαρμογών όπως το Viber ή το WhatsApp, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms πρέπει να γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών. Απαγορεύεται η χρήση τυχαίων αριθμών (spamming), ενώ θα πρέπει να παρέχεται εύκολη δυνατότητα διαγραφής από τις λίστες αποδεκτών. Επιπλέον, οι αποστολείς οφείλουν να διασφαλίζουν τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι παραλήπτες πρέπει να γνωρίζουν ποιος αποστέλλει το μήνυμα ή πραγματοποιεί την κλήση, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και πώς αυτά συλλέχθηκαν. Απαγορεύεται η συλλογή προσωπικών δεδομένων από δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως δημόσιοι κατάλογοι για σκοπούς προώθησης χωρίς τη ρητή συναίνεση των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για άλλον σκοπό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτική επικοινωνία.

Έπαθαν αλλά δεν έμαθαν

Παρά τα βαριά πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την επίτροπο για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις και προωθητικά μηνύματα sms, οι καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις παραμένουν υψηλές.

Ειδικότερα, κατά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις καταγράφηκαν οι ακόλουθες καταγγελίες και επιβλήθηκαν οι εξής ποινές:

1 Στις ευρωεκλογές και στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2024 υποβλήθηκαν 44 παράπονα. Για 14 από τα παράπονα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €9.000, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Για έξι παράπονα που αφορούσαν τηλεφωνικές κλήσεις από το επιτελείο του Σταύρου Σταυρινίδη επιβλήθηκε πρόστιμο €5.000.

Για δυο παράπονα σχετικά με κλήσεις που διενεργήθηκαν από το επιτελείο του Ανδρέα Κωνσταντίνου επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000.

Για δυο παράπονα που αφορούσαν κλήσεις ή/και μηνύματα sms από το επιτελείο του Βασίλη Δημητριάδη επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000.

Για δυο παράπονα σχετικά με μηνύματα sms που στάλθηκαν από το επιτελείο του Κώστα Μαυρίδη επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000.

Για δυο παράπονα που αφορούσαν μηνύματα sms από το επιτελείο του Λούκα Ελευθερίου επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000.

2 Στις προεδρικές εκλογές του 2023 υποβλήθηκαν 77 καταγγελίες. Από αυτές, 25 αφορούσαν τον πρώτο γύρο των εκλογών και οι υπόλοιπες 52 τον δεύτερο. Από τα 77 παράπονα, τα τέσσερα διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για τη διενέργεια ποινικής έρευνας, ενώ για άλλα 44 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €41.000 ως εξής:

Για 37 παράπονα που αφορούσαν κλήσεις ή/και μηνύματα sms από το επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη επιβλήθηκε πρόστιμο €36.000.

Για τέσσερα παράπονα που αφορούσαν μηνύματα sms από την Αντιγόνη Παπαδοπούλου επιβλήθηκε πρόστιμο €3.000.

Για τρία παράπονα που αφορούσαν μηνύματα sms από την Τασούλλα Τσόκκου επιβλήθηκε πρόστιμο €2.000.

3 Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 υποβλήθηκαν 68 καταγγελίες. Μετά από εξέτασή τους, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε 25 καταγγελίες ύψους €29.500 ως ακολούθως:

ΔΗΚΟ - €12.000 για εννέα παραβιάσεις.

ΕΔΕΚ - €4.500 για τέσσερις παραβιάσεις.

Αλέκος Τρυφωνίδης - €6.000 για επτά παραβιάσεις.

Ανδρέας Θεμιστοκλέους - €4.000 για πέντε παραβιάσεις.

Γεάδης Γεάδη - €2.000 για τρεις παραβιάσεις.

Προεκλογικός στο Δημόσιο

Με πρόσφατη απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών να απαγορεύσει τις επισκέψεις μεμονωμένων υποψήφιων βουλευτών στη Δημόσια Υπηρεσία. Επιπλέον, απαγόρευσε τις προεκλογικές επισκέψεις σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς, στην Αστυνομία, στις Κεντρικές Φυλακές, στα νοσοκομεία, στα γηροκομεία και σε οποιεσδήποτε άλλες κλειστές δομές. Αντίθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο επέτρεψε την πραγματοποίηση προεκλογικών επισκέψεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες μόνο από αρχηγούς και αντιπροσωπείες κομμάτων ή/και συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων.