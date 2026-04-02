Με πρόταση νόμου η διάθεση κρατικής γης για εμπορικούς, τουριστικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε με 24 ψήφους υπέρ και 15 εναντίον πρόταση νόμου του Βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις που τροποποιεί τον νόμο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διάθεση κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Προβλέπεται η διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού σε περίπτωση εκμίσθωσης ή παραχώρησης άδειας χρήσης όσον αφορά κρατική ακίνητη ιδιοκτησία αξίας πέραν του αναφερόμενου ποσού, αφού προηγηθεί ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο των επιτρεπόμενων χρήσεων και του ελάχιστου αποδεκτού ετήσιου ενοικίου.

Με την πρόταση σκοπείται να διασφαλιστεί ότι οι εκμισθώσεις και η παραχώρηση αδειών χρήσης κρατικής γης διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων. Καθίσταται εν ολίγοις δυνατή η αξιοποίηση της κρατικής γης με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Στην πρόταση υπάρχει πρόνοια σε περίπτωση εκμίσθωσης ή παραχώρησης με άδεια χρήσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτή να διενεργείται μέσω διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης να αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα παραγόμενης ενέργειας, προς διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για τους καταναλωτές.

Ο εισηγητής της πρότασης ανέφερε στην Ολομέλεια ότι σήμερα γίνεται συζήτηση για μια κρίσιμη μάχη για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη διαχείριση του δημόσιου πλούτου.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, για χρόνια, η διάθεση κρατικής γης γινόταν μέσα από διαδικασίες «που δεν διασφάλιζαν επαρκώς τη διαφάνεια και την ισονομία, που λαμβάνονταν χωρίς σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκιές, ανισότητες και εύλογες υποψίες για ευνοιοκρατία και διαπλοκή».

Είπε ότι με την πρόταση, μπαίνει ένα τέλος σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και θεσπίζονται σαφείς κανόνες που θα διέπουν κάθε απόφαση.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι αυτή η πρόταση νόμου είναι χρήσιμη, είναι μια αναγκαιότητα και εισάγει τα αυτονότητα για τη διάθεση της κρατικής γης που είναι προς το συμφέρον των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορεί, τόνισε, σε παραχώρηση κρατικής γης, να μην υπάρχει διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες και να κρυβόμαστε πίσω από κρυφές διαδικασίες και κλειστές πόρτες.

Σωστή η πρόταση, ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, υπενθυμίζοντας ότι η ΑΗΚ έχει άδεια για εγκατάσταση φ/β πάρκων και δεν μπορεί να το πράξει γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι η πρόταση συνάδει με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα έπρεπε η Κυβέρνηση να συμμορφωθεί αντί να έχει προσέγγιση «ύποπτης κωλυσιεργίας».

Μίλησε για «πάρτι» που γινόταν πριν το 2023 με χαλίτικη γη που αγοράστηκε και «μοσχοπουλήθηκε». Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ΑΗΚ δεν μπορεί να εγκαταστήσει φ/β πάρκα, αναφέροντας ότι στα ενεργειακά δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός.

Σε δευτερολογία είπε ότι το ΑΚΕΛ πήρε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία γιατί η εκτελεστική εξουσία είναι απούσα και πρέπει επιτέλους να έρθει να εξορθολογήσει τα πράγματα ειδικά στον τομέα της ενέργειας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι θεωρεί πως η πρόταση έχει ψήγματα αντισυνταγματικότητας γιατί το ζήτημα αφορά την εκτελεστική εξουσία, την οποία και κάλεσε να φέρει ν/σ για τους όρους παραχώρησης κρατικής γης. Δεν μπορεί τέτοια ζητήματα, είπε, να λύνονται αποσπασματικά με προτάσεις νόμου.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος, Βουλευτής ΕΔΕΚ, είπε ότι η πρόταση θα έπρεπε να επεκταθεί να καλύπτει και ημικρατικούς οργανισμούς.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κάλεσε τα συγκυβερνώντα κόμματα να ασκήσουν πίεση στην Κυβέρνηση για να μην υπάρχουν ψήγματα αντισυνταγματικότητας. Μίλησε για διαδικασίες που ευνοούν κάποιους που πλουτίζουν με χαλίτικη γη και πρόσθεσε ότι επιτέλους εισάγεται διαφάνεια.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι αντιλαμβάνεται την λογική της πρότασης, αλλά διερωτήθηκε που είναι οι μηχανισμοί ελέγχου και κοστολόγησης του ίδιου του κράτους. Μίλησε για στρέβλωση της αγοράς και εξέφρασε την άποψη ότι με την πρόταση θα «σταλώσουν» οι διαδικασίες για συγκεκριμένες και καινοτόμες επενδύσεις.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι φιλέτο γης 2,5 εκατομμυρίων ανταλλάχθηκε για «κατσάβραχα» και εξέφρασε αμφιβολίες αν το κράτος όντως έχει δυνατότητες ελέγχου και δεν διέπεται από συμφέροντα.