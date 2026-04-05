Στο Ακρωτήρι η Αννίτα Δημητρίου - Θέτει το θέμα των 32 νέων κεραιών στην ΕΕ

Η κ. Αννίτα Δημητρίου, υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα αποστείλει αύριο σχετική επιστολή, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις και θέματα που προέκυψαν μετά την πρόσφατη επίθεση στη Βάση Ακρωτηρίου, ήταν αντικείμενο συζήτησης ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε εκτενής ενημέρωση τόσο για τις άμεσες συνέπειες του περιστατικού όσο και για υφιστάμενα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, μεταξύ των οποίων και το θέμα που προκύπτει από την πρόθεση των Βρετανών να εγκαταστήσουν 32 επιπλέον κεραίες.


Όπως επισημάνθηκε, απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες. «Προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται να προχωρήσουν συγκεκριμένα διαβήματα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε τοπικό, με στόχο τη ματαίωση της εν λόγω ενέργειας, αλλά και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων της περιοχής και των κατοίκων της» αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη η Πολιτεία να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, σχέδιο και συνέπεια, με στόχο και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

«Η κ. Αννίτα Δημητρίου, υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα αποστείλει αύριο σχετική επιστολή, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα αποδεικνύονται με πράξεις και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι επόμενες ενέργειες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

