Ένταση στη Βουλή για τις εκποιήσεις - Άρχισε με σικέ παιγνίδι η συζήτηση λέει το ΑΚΕΛ

Ένταση επικρατεί αυτή τη βουλή σε ότι αφορά τα διαδικαστικά της ψήφισης των κυβερνητικών νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμου των κομμάτων για τις εκποιήσεις.

Κατά τη συνεδρία, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ζήτησε όπως η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ συζητηθεί μετά τα κυβερνητικά νομοσχέδια, κάτι που ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, αντέδρασε στο αίτημα, αναφέροντας ότι συζήτηση της πρότασης νόμου του ΔΗΚΟ βάζει στην άκρη την πρόταση του ΑΚΕΛ, κάνοντας ακόμη λόγο και «πολιτική ηθική».

Σε ανάρτησή του ο κ. Δαμιανού γράφει: «Άρχισε με σικέ παιγνίδι η συζήτηση στη Βουλή για τις εκποιήσεις. Οι σταθεροί εκπρόσωποι των τραπεζών (ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ) άλλαξαν την σειρά ψήφισης των προτάσεων νόμου για να ακυρώσουν την προσπάθεια έγκρισης των προτάσεων μας @AKEL1926 για αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ντροπή!»

Ο βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος, σημείωσε ότι η διαδικασία εκθέτει το σώμα, απαιτώντας η συζήτηση να γίνει όπως ήταν ο προγραμματισμός.

Έντονος ήταν και ο διαπληκτισμός μεταξύ της προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου και του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Σταύρου Παπαδούρη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδούρης κάλεσε την κ. Δημητρίου να επιβάλει την τάξη. «Προσπαθώ κι εγώ να με ακούσω», τόνισε, «αφού μου δώσετε τον λόγο, φροντίστε να τον έχω».

Άμεση ήταν η απάντηση της προέδρου της Βουλής, η οποία σε έντονο τόνο είπε στον κ. Παπαδούρη: «Χαμηλώστε τον τόνο σας, έτσι τόνο δεν ανέχομαι. Θα κλείσω το στόμα του ενός και του άλλου; Έχω ενήλικα άτομα μέσα στην Ολομέλεια».

Στο μεταξύ, ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, παίρνοντας το λόγο, ζήτησε εκ μέρους του κόμματος να δηλωθούν ποιοι βουλευτές έχουν προσωπικό συμφέρον με τις τράπεζες και τα funds.

