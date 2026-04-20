Λετυμπιώτης προς Τουρκία: «Η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά»

Η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη συνεργασία με τους εταίρους της για την προώθηση της ειρήνης και την τήρηση του διεθνούς δικαίου», είπε ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά, απαπαράγοντας βίντεο που είχε αναρτήσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών με συναντήσεις με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ως απάντηση «σε νέες ανεδαφικές δηλώσεις» της τουρκικής πλευράς.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι οι στενές σχέσεις, καθώς και η συνεχής και τακτική επικοινωνία, καταδεικνύουν το βάθος και την ουσία αυτών των συνεργασιών.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, «όσοι διατυπώνουν θέσεις που αποκλίνουν από αυτές τις αρχές καλά θα κάνουν να αναλογιστούν ότι η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά».

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

