Λετυμπιώτης προς Τουρκία: «Η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά»

Η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη συνεργασία με τους εταίρους της για την προώθηση της ειρήνης και την τήρηση του διεθνούς δικαίου», είπε ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά, απαπαράγοντας βίντεο που είχε αναρτήσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών με συναντήσεις με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ως απάντηση «σε νέες ανεδαφικές δηλώσεις» της τουρκικής πλευράς.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι οι στενές σχέσεις, καθώς και η συνεχής και τακτική επικοινωνία, καταδεικνύουν το βάθος και την ουσία αυτών των συνεργασιών.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, «όσοι διατυπώνουν θέσεις που αποκλίνουν από αυτές τις αρχές καλά θα κάνουν να αναλογιστούν ότι η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά».

