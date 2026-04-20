Νέα δημοσκόπηση για το SIGMA: Το σκηνικό δεν ξεκαθαρίζει, αλλά δημιουργεί νέα δεδομένα - Απόλυτη ισοπαλία ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ

Σχεδόν ένα μήνα πριν τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου και μια ακόμη δημοσκόπηση προδιαθέτει μια βαθιά αβεβαιότητα σε όλα τα ζητήματα, που άπτονται των κομματικών σχηματισμών.

Νέα δημοσκόπηση της prime consulting Ltd, η οποία παρουσιάστηκε χθες βράδυ από το SIGMA, αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την εικόνα μιας πολιτικής ισορροπίας, που διαμορφώνεται στο κομματικό σκηνικό και η οποία ουσιαστικά προδιαθέτει και την βαθιά αβεβαιότητα σε σχέση με την δύναμη των κομμάτων. Ταυτοχρόνως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας αναδεικνύουν και την ενίσχυση της απογοήτευσης των πολιτών για την σημερινή κατάσταση πραγμάτων.

Απογοήτευση

Ένα από τα πρώτα και ενδιαφέροντα ευρήματα της νέας έρευνας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαρτίου, είναι η απογοήτευση για την πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται από τους πολίτες. Τον Μάρτιο το ποσοστό της απογοήτευσης για την πολιτική βρισκόταν στο 50%, ενώ στην παρούσα δημοσκόπηση αυτό το συναίσθημα ανεβαίνει στο 58%. Στο ίδιο ερώτημα υπάρχει ωστόσο μια σχετική βελτίωση σε σχέση με την οργή που αισθάνονται οι πολίτες, αφού το 15% του Μαρτίου, έπεσε τον Απρίλιο στο 9%. Αυτό το εύρημα συνδέεται και με το γεγονός, ότι σε σχέση με το 2021 σήμερα μόνο ένα 24% των πολιτών δηλώνει ότι ζει καλύτερα, το 30% το ίδιο, ενώ 45% δηλώνει, ότι ζει χειρότερα.

Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω στοιχεία στο ερώτημα για την συνολική ικανοποίηση του πολίτη για το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας, το 32% δηλώνει πολύ/αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 68% δηλώνει όχι και τόσο/ καθόλου. Σε ένα πιο εξειδικευμένο ερώτημα, για το ποσοστό των πολιτών που εκφράζουν ικανοποίηση για τα μέτρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το 38% δηλώνουν ικανοποίηση, το 48% δεν είναι ικανοποιημένοι ενώ το 13% δεν παίρνει θέση.

Ευθύνη στην υπουργό

Μια ακόμη παράμετρος του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση είναι και η αξιολόγηση τους αλλά και ο καταμερισμός των ευθυνών σε σχέση με την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί με τον αφθώδη πυρετό. Στην απάντηση σε σχέση με την κρίση που αφορά την κτηνοτροφία οι πολίτες ρίχνουν την ευθύνη κατά 40% στην υπουργό Γεωργίας, 33% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, 37% στους ίδιους του κτηνοτρόφους, ενώ ένα 6% θεωρούν, ότι για την κατάσταση φέρει ευθύνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η αξιολόγηση ψηφοδελτίων

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της δημοσκόπησης αφορά τον βαθμό αξιολόγησης των κομματικών ψηφοδελτίων και ποια εκ των κομμάτων προτείνουν τους πλέον αξιόλογους υποψηφίους. Το 32% θεωρεί ότι αυτοί συναντώνται στο ΔΗΣΥ, το 24% στο ΑΚΕΛ, το 14% στο ΔΗΚΟ, το 13% στο ΑΛΜΑ, το 8% στο ΕΛΑΜ και το 5% στην Άμεση Δημοκρατία.Το 50% των πολιτών συνεχίζει να θεωρεί, ότι υπάρχει κόμμα, που τους εκφράζει σε μεγάλο βαθμό ενώ ένα άλλο 47% θεωρεί, πως τέτοιο κόμμα δεν υφίσταται.

Πρόθεση ψήφου

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, αν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια απίστευτη ισορροπία με 17.5% έκαστο, ενώ με την πρόθεση ψήφου στα έγκυρα τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 18,5%. Τρίτο σε μια ακόμη δημοσκόπηση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με 10,5% που στην πρόθεση ψήφου στα έγκυρα φθάνει στο 11%. Ακολουθεί το ΑΛΜΑ με 9%, με την πρόθεση στα έγκυρα να φθάνει το 9.5%, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία στο 7% ενώ με τη πρόθεση ψήφου στα έγκυρα τα δύο κόμματα ανεβαίνουν στο 7.5%. Το ΒΟΛΤ βρίσκεται με τις δύο μεθόδους στο 3%, στο όριο δηλαδή εισόδου του στη νέα Βουλή, ενώ η ΕΔΕΚ με 2% και η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι με 1%, φαίνεται να μένουν εκτός Βουλής.

Με βάση τα ευρήματα φαίνεται, ότι η συσπείρωση του ΔΗΣΥ έφθασε το 55%, του ΑΚΕΛ στο 72%, του ΕΛΑΜ 65%, του ΔΗΚΟ στο 50%, της ΕΔΕΚ στο 41%, ενώ σε ΔΗΠΑ και Οικολόγους στο 15%.

Από την πρόθεση ψήφου προκύπτει, ότι ένα ποσοστό 13,5% δηλώνουν, ότι παραμένουν αναποφάσιστοι, το 3% ότι θα απέχουν, το 2% δήλωσε, ότι θα ψηφίζει άκυρο/λευκό, ενώ 4% δεν απάντησαν.

Όπως διαφαίνεται σημείο αναφοράς και αυτής της δημοσκόπησης είναι το εύρημα, πως ένα 47% θεωρεί ότι δεν τον εκφράζει κανένα κόμμα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, ότι μπορεί να θεωρεί ως δυναμικό ποσοστό που περιλαμβάνει τους αναποφάσιστους. Να σημειώσουμε πάντως, πως στη μέτρηση της prime consulting Ltd σε σχέση με τους αναποφάσιστους στις προηγούμενες εκλογές, η μεγάλη μερίδα γύρω στο 30% των αναποφάσιστων, κινήθηκε προς ΔΗΣΥ, το 7% προς το ΑΚΕΛ, 6% προς ΔΗΚΟ και 3% προς ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ.

Εναλλακτικές λύσεις;

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται και σε αυτή την δημοσκόπηση είναι αυτή ενός κατακερματισμένου σκηνικού, στο οποίο καμία δύναμη δεν καταφέρνει να επιβληθεί με σαφείς όρους. Είναι βεβαίως δεδομένο, ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι πιο έντονη από ποτέ η αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα κριθεί από τις σημερινές ισορροπίες, αλλά από τις μετακινήσεις των αναποφάσιστων στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου. Επομένως, εντός του παρόντος περιβάλλοντος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως για το ποιοι και πως θα καταφέρουν να πείσουν, να κινητοποιήσουν και κυρίως να προσελκύσουν την «ρευστή» μάζα των αναποφάσιστων. Αυτοί τελικά είναι οι ψηφοφόροι, που θα καθορίσουν ασυζήτητα τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς στην βουλή.

Στην έρευνα της prime consulting έγιναν 1094 επιτυχημένες συνεντεύξεις παγκυπρίως από τις 14 έως 17 του Απριλίου.