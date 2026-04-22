Νέα Βουλή: Αυξάνονται στους 115 οι συνεργάτες των κομμάτων και των βουλευτών με ετήσιο κόστος πέραν των €6 εκατ. για το κράτος

Στην ατζέντα της αυριανής τελευταίας συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής πριν από την αυτοδιάλυση, περιλήφθηκαν προς ψήφιση τρεις προτάσεις νόμου που αφορούν τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Δηλαδή, τους συνεργάτες που προσλαμβάνουν στη Βουλή τα κόμματα και οι βουλευτές για να τους βοηθούν στο κοινοβουλευτικό τους έργο, με το κόστος της μισθοδοσίας τους να επωμίζεται το κράτος.

Σήμερα στη Βουλή εργοδοτούνται 100 κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, με το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας τους να ανέρχεται για το τρέχον έτος στα €5,6 εκατ. Ποσό το οποίο αποτελεί έμμεση κρατική χορηγία προς τα κόμματα και προστίθεται στα €7 εκατ. που μοιράζονται ετησίως, ανάλογα με τα ποσοστά που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Οι τρεις προτάσεις νόμου προβλέπουν την αύξηση του αριθμού των κοινοβουλευτικών συνεργατών από 100 που είναι σήμερα, στους 115, τη μισθολογική τους ανέλιξη από την Α8 στη συνδυασμένη κλίμακα Α8-10-11, καθώς και περαιτέρω αυστηροποίηση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την εξάλειψη φαινομένων συγγενοκρατίας στη Βουλή. Στο παρελθόν, όταν δεν υφίστατο σχετική νομοθεσία, καταγράφηκαν περιπτώσεις βουλευτών που εργοδότησαν ακόμη και τα παιδιά τους ως κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.

Οι βασικές πρόνοιες

Η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ενοποιημένο κείμενο για τις δυο προτάσεις νόμου του ΔΗΣΥ, με τις οποίες καλύπτονται υφιστάμενα κενά και καθορίζεται επακριβώς ο αριθμός των κοινοβουλευτικών συνεργατών που δικαιούται να εργοδοτεί κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, ανεξάρτητος βουλευτής ή αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας, σε κάθε βουλευτική περίοδο.

Ειδικότερα, οι βασικές πρόνοιες τους έχουν ως εξής:

1 Κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα έχει δικαίωμα εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των εδρών που έχει εξασφαλίσει στις εκλογές. Επίσης, κάθε βουλευτής που εκλέγεται ως ανεξάρτητος, έχει δικαίωμα εργοδότησης δύο κοινοβουλευτικών συνεργατών. Δεδομένου ότι το ενδεχόμενο εκλογής ανεξάρτητου βουλευτή θεωρείται ιδιαίτερα απομακρυσμένο, τα κόμματα που θα πετύχουν την είσοδο τους στη Βουλή, τον επόμενο μήνα, θα εργοδοτήσουν συνολικά 112 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες (56 έδρες Χ δύο κοινοβουλευτικούς συνεργάτες).

2 Κάθε αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας έχει δικαίωμα εργοδότησης ενός κοινοβουλευτικού συνεργάτη. Πρόκειται για τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών. Οι τρεις αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέγονται όπως και τα υπόλοιπα 56 μέλη της Βουλής κάθε πενταετία και απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων (ανεύθυνο, ασυλία, μισθό) με τα υπόλοιπα μέλη της Βουλής χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη νέα Βουλή θα δικαιούνται από έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη, όπως ισχύει σήμερα. Συνεπώς, στους 112 προστίθενται άλλοι τρεις κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, με το σύνολο να ανέρχεται στους 115, από τους 100 που εργοδοτούνται σήμερα.

3 Σε περίπτωση αποχώρησης βουλευτή από το κοινοβουλευτικό κόμμα με το οποίο έχει εκλεγεί και προσχώρησής του σε άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα, επέρχεται αυτοδικαίως αύξηση κατά έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη του κόμματος στο οποίο ο βουλευτής έχει προσχωρήσει και, αντιστοίχως, μείωση κατά έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη του κόμματος από το οποίο έχει αποχωρήσει.

4 Σε περίπτωση που βουλευτής καθίσταται ανεξάρτητος λόγω αποχώρησής του από το κοινοβουλευτικό κόμμα με το οποίο έχει εκλεγεί χωρίς προσχώρησή του σε άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα, ο εν λόγω βουλευτής θα έχει το δικαίωμα εργοδότησης ενός μόνο κοινοβουλευτικού συνεργάτη και, σε αυτή την περίπτωση, επέρχεται αυτοδικαίως μείωση κατά έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη από το κόμμα από το οποίο έχει αποχωρήσει.

5 Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι βαθμοί συγγένειας συνιστούν κώλυμα για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση του ήδη προβλεπόμενου στον βασικό νόμο βαθμού συγγένειας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, με τη συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού με τον βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση εργασίας, καθώς και πρώτου βαθμού συγγένειας με οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο.

6 Τήρηση μητρώου των εν λόγω συμβάσεων εργασίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο για σκοπούς ελέγχου, καθώς και τη δημοσιοποίηση μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Βουλής της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εν λόγω συμβάσεων εργασίας, του ονοματεπωνύμου, του ακαδημαϊκού τίτλου, καθώς και των απολαβών των κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Αύξηση μισθοδοσίας

Σε χωριστή ψηφοφορία θα τεθεί προς ψήφιση η τρίτη πρόταση νόμου, η οποία προβλέπει όπως το ύψος των απολαβών που λαμβάνει κοινοβουλευτικός συνεργάτης να υπολογίζεται στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-10-11 αντί της Α8 που ισχύει σήμερα. Υπάρχουν περιπτώσεις κοινοβουλευτικών συνεργατών, οι οποίοι εργάζονται στη Βουλή για λογαριασμό κομμάτων πέραν των 15 ετών και παραμένουν καθηλεμένοι στην κλίμακα Α8. Την εν λόγω πρόταση νόμου υπογράφουν οι βουλευτές Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκ μέρους των Οικολόγων, Χρίστος Ορφανίδης, Ζαχαρίας Κουλίας και Παύλος Μυλωνάς εκ μέρους του ΔΗΚΟ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης εκ μέρους της ΔΗΠΑ, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Δεν προκηρύσσονται οι θέσεις

Οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες προσλαμβάνονται από τους βουλευτές και τα κόμματα με συμβόλαιο και πληρώνονται από το κράτος. Οι θέσεις δεν προκηρύσσονται, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες πρέπει να τυγχάνουν της εμπιστοσύνης των βουλευτών και των κομμάτων. Θα πρέπει, όμως, να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον νόμο και είναι τα εξής: να είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και να διαμένουν στη Δημοκρατία, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, να διατηρούν λευκό ποινικό μητρώο, να μην έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με εν ενεργεία βουλευτές, όπως περιγράφεται πιο πάνω, και να μην έχουν απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από τον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Δημοκρατίας ή της ΕΕ. Τέλος, όσον αφορά τους άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.