Βλέπει πορεία προς αποκλιμάκωση της κρίσης - Συναντήσεις Λακρουά και αυτοψία στη νεκρή ζώνη

Η κατάσταση στη νεκρή ζώνη «οδηγείται προς αποκλιμάκωση», δήλωσε ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, Ζαν-Πιέρ Λακρουά, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πηγές του «Π», οι δύο συζήτησαν τις πρόσφατες τριβές στην Πύλα και την ανάγκη αποτροπής εντάσεων, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για πολιτική πρόοδο μεταξύ των ηγετών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων παραβιάσεων από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις εντός της νεκρής ζώνης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Αναφερόμενος στη στασιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη «νέα πρωτοβουλία» που έχει αναλάβει για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Μετά τη συνάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος, καθώς και για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει σε σειρά κρίσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στήριξη προς τον Λίβανο.

Σε σχέση με τις προσπάθειες στο πολιτικό πεδίο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι δύο διαπραγματευτές θα συναντηθούν την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση των ηγετών. Στην τελευταία τους συνάντηση, στις 6 Απριλίου, οι ηγέτες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν εκ νέου μέχρι το τέλος του μήνα, με στόχο την ανακοίνωση πιο συγκεκριμένων εξελίξεων.

«Στήριξη της πολιτικής διαδικασίας»

Από την πλευρά του, ο κ. Λακρουά διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δέσμευση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ να συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές, ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της νεκρής ζώνης.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο ή δεν θα υπονομεύσει τη σημαντική διαπραγματευτική διαδικασία», ανέφερε.

Ο κ. Λακρουά σημείωσε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δρα σε επίπεδο αστυνομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνιστώσας, με στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη στήριξη της πολιτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

«Ο ρόλος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχίσει να επικρατεί ηρεμία στη νεκρή ζώνη», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο πως το προσωπικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα και με υψηλό επίπεδο συντονισμού «για την προώθηση της αποκλιμάκωσης».

«Πιστεύω ότι η κατάσταση οδηγείται προς αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Ο κ. Λακρουά επεσήμανε ότι τα πρόσφατα περιστατικά ανέδειξαν τη σημασία του ρόλου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τονίζοντας ότι η παρουσία μιας ουδέτερης και αμερόληπτης αποστολής στη νεκρή ζώνη είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ηρεμίας και τη διασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι πολιτικές συνομιλίες.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχουρμαν, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία της τακτικής επαφής με την τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ να μπορεί να εκπληρώνει την «ιδιαίτερα κρίσιμη» αποστολή της. Η αποκλιμάκωση και η ηρεμία στη νεκρή ζώνη, πρόσθεσε, επιτρέπουν τη συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας, την οποία στηρίζει έντονα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Πανοραμική εικόνα της Πύλας

Πριν τις συναντήσεις του με τους δύο ηγέτες ο κ. Λακρουά πέταξε πάνω από τη νεκρή ζώνη με ελικόπτερο της αποστολής και είχε μία πανοραμική εικόνα των επιχειρήσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Πύλα. Στο έδαφος, συνομίλησε με ειρηνευτές του Τομέα 4 – του ανατολικού τμήματος της νεκρής ζώνης – που είναι αρμόδιοι για τις περιπολίες και τη διατήρηση της ηρεμίας στην περιοχή.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο ανέφεραν ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παραμένει δεσμευμένη να εργάζεται αμερόληπτα με τις δύο πλευρές για την αποτροπή εντάσεων και τη διατήρηση του στάτους κβο σε όλη τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ».

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Πύλα

Αν και είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων, η επίσκεψη του κ. Λακρουά συμπίπτει με αυξημένες εντάσεις στη νεκρή ζώνη, έπειτα από επανειλημμένες εισόδους τουρκοκυπριακής «αστυνομίας» στο οροπέδιο της Πύλας. Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με την αυξημένη δραστηριότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην περιοχή για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Μετά από αντιπαράθεση μεταξύ του ΟΗΕ και της τουρκοκυπριακής «αστυνομίας», η κατάσταση παρουσίασε σχετική εκτόνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του «Π», τουρκοκυπριακές περίπολοι συνεχίζουν να εισέρχονται τακτικά στη νεκρή ζώνη στο οροπέδιο της Πύλας, σταθμεύοντας για σύντομο χρονικό διάστημα και αποχωρώντας, πριν επιστρέψουν αργότερα εντός της ίδιας ημέρας, υπό την παρακολούθηση των κυανόκρανων. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκεται σε ενεργό διάλογο με την τουρκοκυπριακή πλευρά για την αποκατάσταση του στάτους κβο ante στην περιοχή.

Άλλες επαφές

Ο κ. Λακρουά που έφθασε στην Κύπρο την Κυριακή, είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων με τη διπλωματική κοινότητα, νέους και νέες από τις δύο κοινότητες, καθώς και με τους δύο τοπικούς εκπροσώπους της διαιρεμένης Λευκωσίας, τον δήμαρχο Χαράλαμπο Προύντζο και τον Τουρκοκύπριο ομόλογό του Μεχμέτ Χαρμαντζί. Μαζί εγκαινίασαν την παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ «Through Her Lens: Women Rising for Peace». Ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απέτισε επίσης φόρο τιμής στους ειρηνευτές που υπηρέτησαν με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το 1964 και εντεύθεν.