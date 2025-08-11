Θετική η εικόνα στην αγορά ακινήτων. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές

Μαρίνου Κυναιγείρου*

H αγορά ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που επισφραγίστηκε με το δυναμικό ξεκίνημα του 2025, ακολουθώντας την πορεία του προηγούμενου έτους. Η ζήτηση παραμένει αυξημένη, τόσο από ντόπιους αγοραστές όσο και από ξένους, ιδίως από τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ και ο Λίβανος, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, το οποίο συχνά αφορά και μεγάλες επενδύσεις.

Σημαντική η προσφορά

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο αυτής της συγκυρίας είναι η διαθεσιμότητα, η προσφορά ακινήτων, καθώς υπάρχουν πολλές επιλογές, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγοραστών. Εάν δεν υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις στο εξωτερικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες, τότε όλα δείχνουν ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, με τις τιμές να παραμένουν σταθερές στα σημερινά τους επίπεδα. Ένας από τους κύριους λόγους της σταθερότητας των τιμών είναι η εξισορρόπηση της ζήτησης με την προσφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ η γενική τάση στην Ευρώπη δείχνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών, η Κύπρος διατηρεί μια πιο συγκρατημένη πορεία. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση των τιμών στην Κύπρο ανήλθε σε 2%. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,7%) και της Ευρωζώνης (5,4%), υποδηλώνοντας μια πιο σταθερή και λιγότερο έντονη ανοδική τάση σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει μια διαφορετική δυναμική στην κυπριακή αγορά ακινήτων, η οποία, ενώ παραμένει ενεργή, δεν παρουσιάζει τις ίδιες πιέσεις προς τα πάνω όπως παρατηρούνται αλλού στην Ευρώπη.

Τι κρατά τη ζήτηση

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει κυρίως τους ντόπιους αγοραστές. Παρά τη σταδιακή μείωση των δανειστικών επιτοκίων, η γενικότερη ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθιστώντας την πρόσβαση στη στέγαση μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τους συμπολίτες μας. Επιπλέον, η ισχυρή ζήτηση από ξένους αγοραστές έχει αναμφίβολα συμβάλει σε αυτή την ανοδική πορεία των τιμών. Ένας επιπλέον παράγοντας που τροφοδοτεί την αυξημένη ζήτηση στην αγορά ακινήτων, ιδίως από ντόπιους επενδυτές, είναι τα πολύ χαμηλά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι κυπριακές τράπεζες. Δεδομένου ότι οι αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων είναι μηδαμινές, πολλοί στρέφονται στην αγορά ακινήτων ως μια πιο ελκυστική επιλογή για να επενδύσουν τα χρήματά τους και να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις.

Ο μύθος

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η εντύπωση πως οι αδειούχοι κτηματομεσίτες «φουσκώνουν» τις τιμές των ακινήτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μύθος. Ο ρόλος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές τιμές για να διευκολύνουμε την πώληση. Οι τιμές στην αγορά καθορίζονται πρωτίστως από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και διαμορφώνονται τελικά από τη βασική αρχή της οικονομίας, την προσφορά και τη ζήτηση.

Η εικόνα στις επαρχίες

Εάν εστιάσουμε στην εικόνα της αγοράς ανά επαρχία θα παρατηρήσουμε ότι η Λεμεσός διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στα ακριβά και πολυτελή ακίνητα. Η Πάφος έχει καταγράψει αυξημένη ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια, τόσο από ξένους όσο και από Κύπριους επενδυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Λάρνακα, η οποία καταγράφει αυξημένη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα, ενός και δύο υπνοδωματίων, κυρίως στα προάστια. Παρ' όλο που οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τρία χρόνια πριν, παραμένουν πιο προσιτές σε σύγκριση με άλλες πόλεις, καθιστώντας τη Λάρνακα ελκυστική επιλογή ακόμα και για Κύπριους από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό που αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες στέγασης ή επένδυσης.

Καταληκτικά, παρατηρούμε ότι η κυπριακή αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας και σταθερότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για επενδυτές και αντιμετωπίζοντας παράλληλα την πρόκληση της προσιτής στέγασης για τους Κύπριους πολίτες. Βεβαίως, η συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και η προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς είναι κρίσιμη για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

*MRICS, προέδρου Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών