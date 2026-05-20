Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Άτε να τελειώσει αυτό το παναύριν!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άντε 3-4 μέρες μείνανε για να τελειώσει αυτό το παναύριν με  όλους αυτούς τους άσχετους και άσχετες που την είδαν ξαφνικά «μεγάλοι πολιτικοί» και μας βομβαρδίζουν καθημερινά στα ΜΚΔ με γελοία «βιντεούθκια» για να μας «ανοίξουν τα μάτια», και με υφάκι να μας υποδείξουν ότι μόνο αν τους ψηφίσουμε θα έχουμε σωτηρία. Και δεν εννοώ μόνο για τα ufo του Φειδία, που έτσι και αλλιώς είναι από μόνοι τους μία «ιδιαίτερη» κατηγορία. Ανάλογοι και χειρότεροι μας προέκυψαν σχεδόν από παντού. Φυσικά υπάρχουν και σοβαροί υποψήφιοι, όμως ειδικά αυτοί που ασχολούνται νυχθημερόν με βιντεούθκια είναι «πκιάσε τον έναν τζαι φάκκα τον πάνω στον άλλον». Το πιό γελοίο. Κάποιοι που δεν ψήφισαν ποτέ στην ζωή τους αναρτούν τώρα βιντεούθκια για να μας μάθουν και πως ψηφίζουμε.

Κ. ΖΑΔΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα