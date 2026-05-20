Φυσικό αέριο και Προεδρικές

Πόσο τυχαία μπορεί να είναι η χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι το 2028, ότι θα πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου; Τυχαία η χρονολογία; Κάποιοι θα πουν ναι. Κάποιοι όμως αναπόφευκτα θα το διασυνδέσουν με τις Προεδρικές εκλογές. Διότι κάθε Πρόεδρος που σέβεται τον εαυτό του και διεκδικεί επανεκλογή θέλει ένα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα του για πείσει ξανά τους ψηφοφόρους. Τώρα αν ο Πρόεδρος μας πιστεύει ότι το παραμύθι με το φυσικό αέριο πιάνει ακόμα και θεωρεί ότι θα έχει εκλογικό κέρδος αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.

