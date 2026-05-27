«Πεθαμένοι» αλλά ψήφισαν

Και όμως το ακούσαμε και αυτό. Στη Λεμεσό δύο συμπολίτες μας μετέβησαν την Κυριακή στα εκλογικά τους κέντρα για να ψηφίσουν, όμως ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους λειτουργούς ότι είχαν αφαιρεθεί από τον εκλογικό κατάλογο, καθώς στο σύστημα του Αρχείου Πληθυσμού εμφανίζονταν ως νεκροί. Το πρόβλημα αποδόθηκε σε μηχανογραφικό λάθος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και ύστερα από παρέμβαση της εφόρου Εκλογής Λεμεσού, οι πολίτες ψήφισαν τελικά με ειδική εξουσιοδότηση. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διερεύνηση των δύο περιστατικών, τα οποία έλαβαν χώρα σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα.

ΑΓ