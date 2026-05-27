Τι θα γίνουν οι υπουργοί ΕΔΕΚ - ΔΗΠΑ

Όσο και αν προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί το Προεδρικό από τις Βουλευτικές, μάλλον δεν τα κατάφερε. Το αντίθετο μάλιστα. Το αποτέλεσμα των Βουλευτικών έφερε προβληματισμό και πίεση στο Προεδρικό καθώς δύο από τα τρία κόμματα που στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν είναι στη νέα Βουλή. Σχολιάζεται, πάντως έντονα το ερώτημα τι θα απογίνουν οι υπουργοί της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ. Θα τους κρατήσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Η Μαρία Παναγιώτου φεύγει έτσι κι αλλιώς, καθώς από τον Σεπτέμβρη θα φορέσει κοστούμι εκπαιδευτικού. Το θέμα είναι εάν ο ΠτΔ θα διατηρήσει τους υπουργούς της ΔΗΠΑ (Μαρίνο Μουσιούττα και Βασίλη Πάλμα). Και σαφώς μπήκε στην εξίσωση και ο παράγοντας προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι που προσβλέπει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

