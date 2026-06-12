Που θα πάει η βαλίτσα με τα υφυπουργεία;

Δεν είναι η πρώτη και σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά που το θέμα της συνταγματικότητας (ή αντισυνταγματικότητας αν προτιμάτε) των υφυπουργείων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απασχολεί την επικαιρότητα. Το περίεργο είναι ότι η Νομική Υπηρεσία επιλέγει ακόμη και την αναστολή ποινικών διώξεων, προκειμένου να μην φτάσει η διαδικασία αμφισβήτησης της νομιμότητας των Υφυπουργείων μέχρι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Δεν νοείται, όμως, να μην έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα τόσα χρόνια. Πάντως, εγνωσμένου κύρους συνταγματολόγοι έχουν την άποψη ότι το σύνταγμα (ως έχει) δεν προβλέπει την λειτουργία υφυπουργείων, όμως καμιά υπόθεση δεν προχώρησε (ως τώρα) μέχρι το στάδιο της εξέτασης αυτής της πτυχής.

ΝεΚ