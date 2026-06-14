«Κόβουν» το de minimis και ανοίγουν μέτωπο με τον Τύπο στο Προεδρικό

Σε μια αχρείαστη νομική μάχη με τον Σύνδεσμο Εκδοτών οδηγείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό του μετά την απροειδοποίητη και παράλογη διακοπή της καταβολής του de minimis στις εφημερίδες. Ο Πρόεδρος και το Υπουργικό του Συμβούλιο αποφάσισαν να μην καταβάλουν τη μικρή ενίσχυση που δίνουν στα έντυπα ετησίως μέσω του προγράμματος de minimis και ως δικαιολογία προτάχθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε στο τέλος του 2025 περί καταβολής της ΑΤΑ. Η απόφαση θα είχε λογική αν αφορούσε το 2026 για να είναι όλοι προειδοποιημένοι, αν και ούτε αυτό στέκει αφού η καταβολή ΑΤΑ δεν είναι υποχρεωτική. Με τον τρόπο που λήφθηκε, δικαιολογημένα κάποια έντυπα θεωρούν ότι σκοπίμως και άνευ λόγου αποκόπτεται η μικρή ενίσχυση, η οποία ειρήσθω εν παρόδω αφορά τους δημοσιογράφους και όχι τους εκδότες. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών ήδη κινείται νομικά εναντίον της απόφασης η οποία κρίνεται από όλους ετσιθελική, σε αντίθεση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που συνέχισαν και το 2025 να διαθέτουν σημαντικά ποσά για στήριξη του Τύπου και των ΜΜΕ, είτε μέσω άμεσων επιχορηγήσεων είτε μέσω ειδικών ταμείων, φορολογικών ελαφρύνσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης της δημοσιογραφίας. Η Κύπρος έδινε ετησίως πέριξ των 250.000 ευρώ σε 8 εφημερίδες καθημερινές και εβδομαδιαίες. Φέτος έδωσε το αναλογούν ποσό σε μια μόνο εφημερίδα η οποία σύμφωνα με τις αποφάσεις πληροί τα κριτήρια.

ΘΟΥΚΗΣ