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Ο Φειδίας, η Αννίτα και οι χαμένοι μνηστήρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα έκανα βίντεο με τον Φειδία, όπως έκανε η Αννίτα; Προσωπικά δεν θα έκανα κυρίως γιατί είμαι δημοσιογράφος και δεν χρειάζεται να κάνω τέτοιες αβαρίες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πάντως θα έκανε, όπως θα έκανε πιστεύουμε και ο Στέφανος στο ΑΚΕΛ. Επί της ουσίας και τα δύο αυτά κόμματα για να είμαστε σωστοί (κυρίως το ΑΚΕΛ) συμφωνούν πολύ περισσότερο με τον Φειδία λόγω του ότι βρίσκονται πιο κοντά στον σοσιαλισμό. Θα μου πείτε τώρα γιατί ο Φειδίας πήγε με τον ΔΗΣΥ; Πρώτον δεν πήγε με το ΑΚΕΛ παρότι συμφωνούσε περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα, διότι ορθώς διάβασε το περιβάλλον, ο Στέφανος δεν έβγαινε. Δεύτερον δεν πήγε με το ΔΗΚΟ διότι δεν ήθελε να ξημαρίσει με το ΕΛΑΜ. Οι τρεις από τους τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας δεν θα ήθελαν στην πρώτη τους πολιτική ενέργεια να ταυτισθούν με τους Μαυρόπουλους.

ΘΟΥΚΗΣ

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