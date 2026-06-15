20 χρόνια περιμένουν πεζοδρόμιο στην Έγκωμη

Το στιγμιότυπο δεν προέρχεται από κάποια ορεινή κοινότητα, αλλά από τη Μακεδονίτισσα στην Έγκωμη και, συγκεκριμένα, από την οδό Μαντούς Μαυρογέννους, παράλληλη της λεωφόρου Ηλία Παπακυριακού.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν εδώ και 20 χρόνια την κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος του συγκεκριμένου τεμαχίου γης. Ωστόσο, ενώ στην πλευρά που εφάπτεται της λεωφόρου έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο, στην πίσω πλευρά του οικοπέδου κρίθηκε προφανώς περιττό, με αποτέλεσμα ο χώρος να μετατρέπεται κατά καιρούς σε σκουπιδότοπο.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα των κατοίκων, ο πρώην Δήμος Έγκωμης δεν άσκησε καμία πίεση προς τον ιδιοκτήτη του φιλέτου γης, η αξία του οποίου σήμερα υπολογίζεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όταν οι κάτοικοι εισηγήθηκαν όπως ο δήμος προχωρήσει στην κατασκευή του πεζοδρομίου και στη συνέχεια αξιώσει την κάλυψη του κόστους απο τον ιδιοκτήτη, η πρότασή τους αγνοήθηκε.

Σήμερα, οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, να παρέμβει. Το ερώτημα που θέτουν είναι απλό: πόσο ακόμη θα περιμένουν για ένα πεζοδρόμιο σε μια από τις πλέον αναπτυγμένες αστικές περιοχές της πρωτεύουσας;

ΜΧΣ