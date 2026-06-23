Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Από πανηγύρια μια χαρά τα πάνε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί θα υπογραφούν σήμερα οι συμβάσεις για την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως μας είπε ο υπουργός Ενέργειας την Κυριακή, οι μονάδες αποθήκευσης θα παραδοθούν τον Ιανουάριο 2027 και θα λειτουργήσουν καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, με όφελος τη μείωση των περικοπών ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά. Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κ. Δαμιανό και στην κυβέρνηση πως αυτό σημαίνει καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους! Υποτίθεται πως Ιούνιο του 2026 (δηλώσεις Κ. Λετυμπιώτη 18/8/2025) το σύστημα θα ήταν ήδη εγκατεστημένο και ενσωματωμένο στο δίκτυο. Άλλωστε ο λόγος που πήραμε παρέκκλιση από την ΕΕ για να αναλάβει την κεντρική αποθήκευση το κράτος -ήτοι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ)- ήταν όχι μόνο γιατί δεν υπήρχε, δήθεν, ενδιαφέρον από ιδιώτες, αλλά και για έρθει η υποδομή νωρίτερα απ' ό,τι θα το έκαναν οι... ιδιώτες. Έτσι μας είχε πει ο πρώην υπουργός. Τελικά; Πέσαμε έξω;

ΜΙΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα