Από πανηγύρια μια χαρά τα πάνε

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί θα υπογραφούν σήμερα οι συμβάσεις για την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως μας είπε ο υπουργός Ενέργειας την Κυριακή, οι μονάδες αποθήκευσης θα παραδοθούν τον Ιανουάριο 2027 και θα λειτουργήσουν καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, με όφελος τη μείωση των περικοπών ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά. Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κ. Δαμιανό και στην κυβέρνηση πως αυτό σημαίνει καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους! Υποτίθεται πως Ιούνιο του 2026 (δηλώσεις Κ. Λετυμπιώτη 18/8/2025) το σύστημα θα ήταν ήδη εγκατεστημένο και ενσωματωμένο στο δίκτυο. Άλλωστε ο λόγος που πήραμε παρέκκλιση από την ΕΕ για να αναλάβει την κεντρική αποθήκευση το κράτος -ήτοι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ)- ήταν όχι μόνο γιατί δεν υπήρχε, δήθεν, ενδιαφέρον από ιδιώτες, αλλά και για έρθει η υποδομή νωρίτερα απ' ό,τι θα το έκαναν οι... ιδιώτες. Έτσι μας είχε πει ο πρώην υπουργός. Τελικά; Πέσαμε έξω;

ΜΙΡ