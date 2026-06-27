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| Παραπολιτικά

Τμήμα Μετανάστευσης και... ατζέντηδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κύριε Υφυπουργέ Μετανάστευσης και κυρία Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης. Κάτι πάλι άρχισε να «μην πηγαίνει καλά» εκεί στα κεντρικά σας γραφεία στην Λευκωσία. Καταργήσατε τα ηλεκτρονικά ραντεβού, γιατί τα «μπλόκαραν» με πολλαπλές κρατήσεις οι διάφοροι ατζέντηδες και αντιπρόσωποι εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όμως οι κύριοι αυτοί έστησαν και πάλι το «φέουδό» τους και κάνουν και πάλι κουμάντο. Έρχονται μεμονωμένοι πολίτες (Κύπριοι και ξένοι) στέκονται ουρά περιμένοντας να πάρουν αριθμό για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και ξαφνικά 1-2 λεπτά πριν αρχίσουν να δίνονται οι αριθμοί, μαζεύονται διάφοροι που ήταν, είτε διάσπαρτοι στον χώρο, είτε αραχτοί στην παρακείμενη καφετέρια και επιχειρούν να παρακάμψουν την σειρά υποστηρίζοντας ότι ασχέτως αν δεν στέκονταν ουρά, προηγούνται γιατί ήταν στον... χώρο από το ξημέρωμα και έχουν δική τους… «άτυπη» ουρά. Άστε που πολλοί από αυτούς παίρνουν αριθμούς και για άλλους συναδέλφους τους που έρχονται αργότερα. Γενικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θα κάνετε επιτέλους κάτι;

Κ.ΖΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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