Αντίο στον Γιώργο Τσαλακό

Από τις σημαντικότερες μορφές της δημοσιογραφίας, ο Γιώργος Τσαλακός έφυγε από τη ζωή χθες Πέμπτη, νικημένος από τον καρκίνο. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με πολλές υπεύθυνες θέσεις. Ξεκίνησε από το περιοδικό Αντί στην Ελλάδα, εργάστηκε στην ΕΡΤ, στην οποία έγινε διευθυντής Ειδήσεων στην οικουμενική κυβέρνηση του ‘89, που το θεωρούσε τη μεγαλύτερη καταξίωση. Ξεκίνησε τις «Σελίδες» στον Φιλελεύθερο, έκανε εκπομπές στο ΡΙΚ (έγινε και πρόεδρος του δ.σ.), ήταν ο πρώτος διευθυντής Ειδήσεων στον Alpha Κύπρου επί Χάσικου, διευθυντής στην Αλήθεια και γενικός διευθυντής του Omega. Καλό του ταξίδι.
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