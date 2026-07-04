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Φειδίας, συντάξεις και αδήλωτη εργασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συζητώντας χθες με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, το θέμα της αύξησης των συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι επιπλέον κονδύλια για αύξηση των συντάξεων μπορούν να εξασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, και μέσα από τον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αδήλωτη και παράνομη εργασία. Συμφωνεί άραγε ο Φειδίας; Γιατί, κατά που καταγγέλλουν πολλοί που εργοδοτήθηκαν ή εργοδοτούνται από τον ίδιο, μία ιδιαίτερη αδυναμία και προτίμηση στην αδήλωτη και παράνομη εργασία, την έχει ως εργοδότης!

Κ.ΖΑΔΗΣ

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