Το επιλεκτικό άτυπο «εθνικό συμβούλιο»

Με τους ηγέτες της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων συναντήθηκε χθες ο Πρόεδρος, καλώντας σε ένα άτυπο «εθνικό συμβούλιο» τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής μετά τις τελευταίες εκλογές. Επίσημη εξήγηση είναι ότι ο Πρόεδρος ήθελε να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά εμάς εκείνο που μας φαίνεται είναι ότι ο Πρόεδρος προσπαθεί να κρατά τα τρία κόμματα «ζεστά» ενόψει της διεκδίκησης επανεκλογής του, το 2028. Τώρα «τι να λάβει παρά του μη έχοντος» είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.

Και μία απορία όμως: Γιατί δεν κάλεσε ο Πρόεδρος στο άτυπο αυτό «εθνικό συμβούλιο» και το Volt και τους Κυνηγούς, που πήραν τις ίδιες ή και περισσότερες ψήφους από κάποιους από τους τρεις, στις τελευταίες εκλογές;

Κ. ΖΑΔΗΣ