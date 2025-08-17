Προεδρικό και fake news

Πάει να γίνει συνήθεια στο Προεδρικό. Αρχικά ο Γιάννης Αντωνίου, στη συνέχεια ο Λετυμπιώτης και μετά ξανά ο Αντωνίου άρχισαν να αποκαλούν fake news κάποια σχόλια του «Πολίτη» ταυτιζόμενοι πλήρως με τα τρολ του Προεδρικού. Ειδικά ο μικρός Λετυμπιώτης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην ομάδα, ο οποίος -ειρήσθω εν παρόδω- άρχισε και αποθρασύνεται τελευταία, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Fact 1. Ενώπιόν του ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε στην πρώτη του πολιτική πράξη τον Μάιο του 2022 διαβάζονται fake ομιλία, κλεμμένη από την προεκλογική εκστρατεία του Ιωάννη Κασουλίδη. Fact 2. Εν γνώσει του μικρού Λετυμπιώτη και σε πλήρη συνέργεια μαζί του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατασκεύασε fake accounts στα ΜΚΔ για να διασύρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Fact 3. Ο ίδιος ο κ. Λετυμπιώτης μάς έκανε μια fake ενημέρωση ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη όσο ποτέ άλλοτε να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις κάηκαν 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Θα του ζητούσαμε λοιπόν του μικρού να είναι πιο προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί τέτοιους χαρακτηρισμούς, όταν -πιστεύουμε- γνωρίζει το αυτονόητο: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

ΘΟΥΚΗΣ