Πήγε να μιλήσει σε μνημόσυνο πεσόντων του 1964 στον Παχύαμμο ο Νίκος Χριστοδουλίδης και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε οικογενειακώς σε πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη στον Πωμό από τη φίλη και συμμαθήτριά του, τη Βαγγελιώ, και θυμήθηκαν τα παλιά. Στην περιοχή κατέπλευσε και κότερο για να τους ξεναγήσει στα παράλια της περιοχής που είναι όντως άγριας οικολογικής ομορφιάς, αλλά δεν διασταυρώνεται η πληροφορία ότι σε αυτό επιβιβάστηκε και ο κ. Πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτιμά τα κότερα από 70 μέτρα και πάνω.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.