Πήγε να μιλήσει σε μνημόσυνο πεσόντων του 1964 στον Παχύαμμο ο Νίκος Χριστοδουλίδης και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε οικογενειακώς σε πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη στον Πωμό από τη φίλη και συμμαθήτριά του, τη Βαγγελιώ, και θυμήθηκαν τα παλιά. Στην περιοχή κατέπλευσε και κότερο για να τους ξεναγήσει στα παράλια της περιοχής που είναι όντως άγριας οικολογικής ομορφιάς, αλλά δεν διασταυρώνεται η πληροφορία ότι σε αυτό επιβιβάστηκε και ο κ. Πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτιμά τα κότερα από 70 μέτρα και πάνω.
ΘΟΥΚΗΣ