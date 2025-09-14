Αναταράξεις στο ΡΙΚ

Τρία μέλη του δ.σ. του ΡΙΚ παραιτήθηκαν από την επιτροπή προγραμμάτων του ιδρύματος, πυροβολώντας κατά του προέδρου του ΡΙΚ Σταύρου Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας διευθύντριας Κατερίνας Μηλιώτη και του μονίμως υπό καταγγελίαν πρώην αναπληρωτή διευθυντή τηλεόρασης του ΡΙΚ, Σάββα Αριστοδήμου. Ο κ. Αριστοδήμου τέθηκε σε διαθεσιμότητα το 2022 μετά από απόφαση του τότε γενικού διευθυντή του κρατικού καναλιού για διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας εναντίον του, καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για εργασιακό bullying σε βάρος συναδέλφων του. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζομένων του κρατικού καναλιού και τη συγκέντρωση 33 υπογραφών. Επί του σημερινού θέματος με επιστολές τους η Χριστίνα Σαρρή, ο Σοφοκλής Μαρκίδης και ο Δημήτρης Ιωαννίδης διατύπωσαν βαρύτατες κατηγορίες εναντίον αρχικά του προέδρου του ΡΙΚ, Σταυρου Γεωργιάδη, ο οποίος σε συνεργασία με τη Μηλιώτη και τον Αριστοδήμου παρέκαμψαν κατά τρόπο εξευτελιστικό τις εισηγήσεις τους για να επιβάλουν το πρόγραμμα της κ. Μηλιώτη. Η κ. Σαρρή κάνει λόγο για ανάρμοστη και μη θεσμική συμπεριφορά εκ μέρους των καταγγελομένων. Σε σημείο που αρνούνταν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το όλο πρόγραμμα το οποίο παρουσιαστηκε ενώπιόν του ως πρόταση ήταν τελικά προαποφασισμένο. Στις επιστολές γίνεται λόγος και για προσβλητική συμπεριφορά μέσω διαλόγων σε κοινό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΘΟΥΚΗΣ