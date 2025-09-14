Χρηματοκιβώτια και πολιτικοί

Πάντως ο Φαίδωνας οφείλει να μας αποκαλύψει ποιος υπουργός αγόρασε χρηματοκιβώτιο και να μας δώσει και προδιαγραφές. Πόσο μεγάλο ήταν για να ξέρουμε τι μπορεί κανείς να βάλει μέσα. Πόσο safe ήταν για να μάθουμε πόσο ακριβά ήταν τα πράγματα που μπήκαν μέσα. Πρέπει να μας πει επίσης πόσοι άλλοι πολιτικοί αγόρασαν τέτοια χρηματοκιβώτια. Για τον Νίκο Αναστασιάδη πάντως είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να αγόρασε χρηματοκιβώτιο για να φυλάξει εκεί τα διάφορα έγγραφα που μάζεψε για το βιβλίο «Ο Συκοφάντης» αλλά και τα επόμενα πολιτικά και ταξιδιωτικά βιβλία που θα γράψει στη συνέχεια. Βεβαίως τα χρηματοκιβώτια δεν είναι και η καλύτερη κρυψώνα, αφού μόλις μπει κάποιος μέσα τα βρίσκει. Η κ. Μενέντεζ, που πρόσφατα καταδικάστηκε και αυτή σε φυλάκιση μετά τον σύζυγό της Μπομπ Μενέντεζ, έχει πάρει πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας στη φύλαξη τιμαλφών. Για να καταλάβετε, έβαζε ράβδους χρυσού στις τσέπες των τζάκετ με τα οποία ο Μπομπ έπαιζε γκολφ, ενώ στις τσέπες των υποκαμίσων του έβαζε τα ματσάκια με τα εκατοδόλαρα. Αν η υπόθεση δεν ήταν καρφωτή θα τα έβρισκε κανένας;

ΘΟΥΚΗΣ