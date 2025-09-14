Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όταν το TikTok πλάνταξε από μαλακίες

Έλληνες και Τούρκοι έδειξαν τον νου τους πριν και μετά τον αγώνα μπάσκετ των εθνικών τους ομάδων. Εκείνο το Τικ Τοκ πλάνταξε από τις μαλακίες διαφόρων που έκαναν τον Σπανούλη Κολοκοτρώνη και τον Αντετοκούμπο Νικηταρά να σφάζει Τούρκους, ενώ και οι Τούρκοι με κάποιους αθλητές τους δεν έμειναν πίσω. Ο σταρ της ομάδας Σεγκούν, που αποδείχθηκε εντελώς ανώριμος, παρουσίαζε την Εθνική Τουρκίας με τον Κεμάλ Ατατούρκ και άφηνε υπονοούμενα ότι το 1922 οι Τούρκοι στη Σμύρνη έμαθαν τους Έλληνες να κολυμπούν. Όλοι αυτοί οι ανόητοι οφείλουν να κατανοήσουν κάτι πολύ απλό. Ότι ο αθλητισμός δεν έχει σχέση με τον εθνικισμό τους. Ο αθλητισμός δημιουγεί πρότυπα ευγενούς άμιλλας, καλλιεργεί το νους υγιής εν σώματι υγιή και στέλνει μηνύματα στους νέους να αθλούνται και να κοινωνικοποιούνται. Ένας αγώνας μπάσκετ δεν είναι υποκατάστατο καμιάς πολεμικής αναμέτρησης και δεν συνιστά καμιά ανάμνηση των τραγικών παθών κάποιων Λαών. 

ΘΟΥΚΗΣ

