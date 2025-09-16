Έλαμψαν διά της απουσίας τους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεν άφησε ασχολίαστη τη χθεσινη απουσία της διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) από τη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η συζήτηση αφορούσε μεταξύ άλλων την ελευθερία έκφρασης και άσκησης κριτικής, με τη βουλεύτρια να καυτηριάζει το γεγονός ότι «οι δημοσιογράφοι του ΡΙΚ δεν μπορούν να ασκούν κριτική», με τη διοίκηση του Ιδρύματος να λάμπει διά της απουσίας της. Το περίεργο θα ήταν να παρευρίσκονταν στη συνεδρία, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση θα έκανε αν απαντούσαν και στα όσα τους καταλογίζονται.'

