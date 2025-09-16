Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δεύτερη σύλληψη για υπόθεση επίθεσης σε αστυνομικό - Αποκλεισμός από τα γήπεδα για 25χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες.

Η Αστυνομία, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, προχώρησε χθες στη σύλληψη δεύτερου προσώπου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης οχλαγωγίας, επίθεσης κατά αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ανόρθωση – ΑΕΚ (13/09/2025).

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σημειώνεται ότι 25χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον του καταχωρήθηκε υπόθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα αποκλεισμού από όλους τους αθλητικούς χώρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited