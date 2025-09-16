Μειώθηκαν κατά 67% οι αφίξεις των παράτυπων μεταναστών, υποστήριξε ο Νικόλας Ιωαννίδης

Μείωση κατά 67% παρουσίασαν οι παράτυπες αφίξεις μεταναστών κατά την περίοδο 1/1/2025 μέχρι 31/8/2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ αύξηση κατά 21% σημείωσαν οι αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, ανέφερε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δρ. Νικόλας Ιωαννίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιβισιλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, ο κ. Ιωαννίδης είπε, επισης, ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης δεν ανέχεται φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από αλλοδαπούς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοινωση, με τη σημερινή συνάντηση «συνεχίζεται ο κύκλος επαφών του Υφυπουργού με τους Προέδρους όλων των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με την περιοχή «Λίμνες», στη Μενόγεια, όπου βρίσκονται υπό κατασκευή το Κέντρο Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και το Προαναχωρησιακό Κέντρο (τύπου ΧΩΚΑΜ/κρατητήρια) για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν».

Σε αυτό το πλαίσιο «ο Υφυπουργός είχε συναντηθεί στις 21 Μαρτίου με τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Νοτίως Σταυροβουνίου και Κοινοτάρχη Μενόγειας, στις 9 Απριλίου με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου, στις 27 Μαΐου με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, στις 16 Ιουλίου με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού και στις 8 Σεπτεμβρίου με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού».

Προστίθεται ότι «εντός των επόμενων εβδομάδων θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Υφυπουργού με τις υπόλοιπες Κοινότητες του Συμπλέγματος, ενώ με την ολοκλήρωση του κύκλου επαφών το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας προτίθεται να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις Κοινότητες του Συμπλέγματος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τη σημασία των έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή των «Λιμνών». Παράλληλα, οι κοινότητες έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαχείριση ζητημάτων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων».

Κατά τη συνάντηση, «ο Υφυπουργός παρουσίασε λεπτομερώς τη στρατηγική σημασία των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Εξήγησε επίσης πως αυτά τα έργα θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει με συνέπεια το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αλλά και η Κυβέρνηση συνολικά».

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε επίσης «τους εκπροσώπους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιβισιλίου για την τρέχουσα κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας την κατακόρυφη μείωση των παράνομων αφίξεων και των νέων αιτήσεων ασύλου, καθώς και την αύξηση των αναχωρήσεων και των επιστροφών».

Συγκεκριμένα, «αναφέρθηκε στη μείωση κατά 67% στις παράνομες αφίξεις κατά την περίοδο 1/1/2025 μέχρι 31/8/2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στην αύξηση κατά 21% στις αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και στη μείωση των εκκρεμουσών αιτήσεων ασύλου κατά 33% από τη δημιουργία του Υφυπουργείου μέχρι σήμερα».

Σημείωσε ακόμα ότι «η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης δεν ανέχεται φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από αλλοδαπούς. Εξήγησε επίσης ότι με τη λειτουργία των νέων Κέντρων στην περιοχή των Λιμνών η αστυνόμευση θα ενισχυθεί σημαντικά, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων».

Ολοκληρώνοντας, ο Υφυπουργός «επανέλαβε τη δέσμευση του Υφυπουργείου για στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, εξασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη των έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας και του Προαναχωρησιακού Κέντρου, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των κατοίκων».

Σημειώνεται ότι παρών στη συνάντηση ήταν και ο Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού Δρ. Λάμπρος Καούλλας.

