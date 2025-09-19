Πρόεδρε, μην κάνεις πίσω: ΑΤΑ για όλους

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ζήτησαν γνωμάτευση από τον συνταγματολόγο Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για το ενδεχόμενο νομοθετικής επιβολής της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα. Όπως αποφάνθηκε ο κ. Αιμιλιανίδης, δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως». Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εργοδοτικών συνδέσμων, η γνωμάτευση διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προφανώς για να κάνει δεύτερες σκέψεις μιας και ανακοίνωσε «ΑΤΑ για όλους».

Το αρμόδιο υπουργείο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιβάλλεται να ζητήσουν γνωματεύσεις από Νομική Υπηρεσία και από Συνταγματολόγους για το πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Και μια απορία: Αν η γνωμάτευση Αιμιλιανίδη ήταν θετική για τους εργαζόμενους, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θα την έδιναν στη δημοσιότητα;

ΜΧΣ