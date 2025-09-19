Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Πρόεδρε, μην κάνεις πίσω: ΑΤΑ για όλους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ζήτησαν γνωμάτευση από τον συνταγματολόγο Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για το ενδεχόμενο νομοθετικής επιβολής της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα. Όπως αποφάνθηκε ο κ. Αιμιλιανίδης, δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως». Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εργοδοτικών συνδέσμων, η γνωμάτευση διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προφανώς για να κάνει δεύτερες σκέψεις μιας και ανακοίνωσε «ΑΤΑ για όλους».

Το αρμόδιο υπουργείο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιβάλλεται να ζητήσουν γνωματεύσεις από Νομική Υπηρεσία και από Συνταγματολόγους για το πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Και μια απορία: Αν η γνωμάτευση Αιμιλιανίδη ήταν θετική για τους εργαζόμενους, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θα την έδιναν στη δημοσιότητα;

ΜΧΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited