Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο πονοκέφαλος του ΟΚΥπΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέος πονοκέφαλος στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΚΥπΥ), πριν ακόμα καλά - καλά κατακάτσει η σκόνη της υπόθεσης τού τέως εκτελεστικού διευθυντή της διεύθυνσης των νοσηλευτηρίων Λάρνακας – Αμμοχώστου του ΟΚΥπΥ, ο οποίος καταγγέλθηκε από υφιστάμενούς του για εργασιακό εκφοβισμό και καταπιεστική συμπεριφορά, και δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του που έληξε τον περασμένο Ιούλιο. Υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού, στη Λευκωσία αυτή τη φορά, επικεφαλής σημαντικού πόστου, κατηγορείται από ομάδα υφισταμένων του για ανάρμοστη συμπεριφορά και εργασιακό μπούλινγκ. Η καταγγελία πέρασε από όλα τα στάδια της διαδικασίας του ΟΚΥπΥ και μετά από νομική συμβουλή, τέθηκε σε διαθεσιμότητα το εν λόγω στέλεχος. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σε πρώτη ανάγνωση οι καταγγελίες φαίνεται να έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, ωστόσο, ο ερευνών λειτουργός που θα αναλάβει την υπόθεση θα διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρχουν οι όποιες σκοπιμότητες από τους καταγγέλλοντες (αντιζηλίες ή και πιέσεις για αποφάσεις ή μη). Να ευχηθούμε αυτή τη φορά να διενεργηθεί μια έρευνα της προκοπής από την αρχή και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος με αλλαγές ερευνώντων λειτουργών και επαναλήψεις ερευνών…

 

Tags

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited