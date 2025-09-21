Ο πονοκέφαλος του ΟΚΥπΥ

Νέος πονοκέφαλος στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΚΥπΥ), πριν ακόμα καλά - καλά κατακάτσει η σκόνη της υπόθεσης τού τέως εκτελεστικού διευθυντή της διεύθυνσης των νοσηλευτηρίων Λάρνακας – Αμμοχώστου του ΟΚΥπΥ, ο οποίος καταγγέλθηκε από υφιστάμενούς του για εργασιακό εκφοβισμό και καταπιεστική συμπεριφορά, και δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του που έληξε τον περασμένο Ιούλιο. Υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού, στη Λευκωσία αυτή τη φορά, επικεφαλής σημαντικού πόστου, κατηγορείται από ομάδα υφισταμένων του για ανάρμοστη συμπεριφορά και εργασιακό μπούλινγκ. Η καταγγελία πέρασε από όλα τα στάδια της διαδικασίας του ΟΚΥπΥ και μετά από νομική συμβουλή, τέθηκε σε διαθεσιμότητα το εν λόγω στέλεχος. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σε πρώτη ανάγνωση οι καταγγελίες φαίνεται να έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, ωστόσο, ο ερευνών λειτουργός που θα αναλάβει την υπόθεση θα διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρχουν οι όποιες σκοπιμότητες από τους καταγγέλλοντες (αντιζηλίες ή και πιέσεις για αποφάσεις ή μη). Να ευχηθούμε αυτή τη φορά να διενεργηθεί μια έρευνα της προκοπής από την αρχή και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος με αλλαγές ερευνώντων λειτουργών και επαναλήψεις ερευνών…