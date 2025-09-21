Τι συμβαίνει πραγματικά στα υπουργικά;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Header Image

Φίλος και πηγή της στήλης μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου: Η συνεδρίαση του Σώματος ξεκινά με προκαταρκτική διαδικασία που αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η δομή είναι πανομοιότυπη κάθε φορά. Οι υπουργοί συζητούν τις διάφορες δημοσιεύσεις στα ΜΚΔ και αναλόγως αποφασίζουν αν θα πρέπει να απαντήσουν, ενώ γίνεται και συζήτηση για το περιεχόμενο που θα δώσουν στους «παρείσακτους» που ενοχλούν την «εύρυθμη» λειτουργία της κυβέρνησης. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο φίλος από τους περιοίκους στα προεδρικά δώματα, μερικές φορές αυτή η αναζήτηση των απαντήσεων στα ΜΚΔ μπορεί να σπαταλήσει ακόμη και τον μισό χρόνο συνεδρίασης του Σώματος. Απίστευτος κυβερνητικός τραγέλαφος.

 

