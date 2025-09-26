Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παραπολιτικά

Φουντώνουν τα σενάρια ανασχηματισμού

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης είχε μείνει σε εκκρεμότητα, στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό, αλλά τις τελευταίες ώρες τα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία γίνονται δέκτες έντονου θορύβου ότι η ώρα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα έφτασε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, από τη Νέα Υόρκη θα φέρει κα την ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Δηλαδή, θα δούμε τις πολιτικές εξελίξεις να επιταχύνονται τα επόμενα 24ωρα.

Κυκλοφορούν και ονόματα, με προσθήκες νέων προσώπων, με πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις μελών του σχήματος που θεωρούνται πετυχημένα στο έργο τους. Ο ανασχηματισμός θα δείξει πώς βλέπει ο Νίκος Χριστοδουλίδης τη σχέση του με τα κόμματα και την πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τις προεδρικές. 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

