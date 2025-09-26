Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Το Σάββατο ξεκαθαρίζει το σκηνικό στο ΑΚΕΛ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ερχόμενο Σάββατο συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή toy ΑΚΕΛ και ανάμεσα στα θέματα που θα εξετάσει είναι και αυτό των εξαιρέσεων. Δηλαδή θα αποφασίσει κατά πόσον θα αξιοποιήσει την πρόνοια του καταστατικού που προσφέρει το δικαίωμα στην Κεντρική Επιτροπή να εξαιρέσει μέχρι το 15% της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από το όριο των θητειών. Δηλαδή δύο βουλευτές. Βέβαια, η ηγεσία θεωρεί ότι εάν θα δοθούν εξαιρέσεις, αυτές θα αφορούν βουλευτές που ανήκουν στον πολιτικό πυρήνα. Δηλαδή μέλη των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Συνεπώς αναμένεται ότι οι εξαιρέσεις θα αφορούν τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Ωστόσο. ο βουλευτής Λεμεσού, Κώστας Κώστα, θεωρεί ότι εξαίρεση μπορεί να δοθεί σε τρεις βουλευτές και έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του στην ηγεσία του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Επίσης. δεν συμμερίζεται την ερμηνεία του κόμματος για τον πολιτικό πυρήνα.

Νίτσε

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα