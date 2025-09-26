Το Σάββατο ξεκαθαρίζει το σκηνικό στο ΑΚΕΛ

Το ερχόμενο Σάββατο συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή toy ΑΚΕΛ και ανάμεσα στα θέματα που θα εξετάσει είναι και αυτό των εξαιρέσεων. Δηλαδή θα αποφασίσει κατά πόσον θα αξιοποιήσει την πρόνοια του καταστατικού που προσφέρει το δικαίωμα στην Κεντρική Επιτροπή να εξαιρέσει μέχρι το 15% της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από το όριο των θητειών. Δηλαδή δύο βουλευτές. Βέβαια, η ηγεσία θεωρεί ότι εάν θα δοθούν εξαιρέσεις, αυτές θα αφορούν βουλευτές που ανήκουν στον πολιτικό πυρήνα. Δηλαδή μέλη των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Συνεπώς αναμένεται ότι οι εξαιρέσεις θα αφορούν τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Ωστόσο. ο βουλευτής Λεμεσού, Κώστας Κώστα, θεωρεί ότι εξαίρεση μπορεί να δοθεί σε τρεις βουλευτές και έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του στην ηγεσία του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Επίσης. δεν συμμερίζεται την ερμηνεία του κόμματος για τον πολιτικό πυρήνα.

Νίτσε