Η αναφορά του Ερντογάν στο Κυπριακό από το βήμα του ΟΗΕ

Τι είπε ο Ερντογάν στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ για το Κυπριακό; Ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με βάση το μοντέλο ομοσπονδίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιαλλαξίας των Ελληνοκυπρίων. Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε ως στήριξη στον Ερσίν Τατάρ αλλά μάλλον χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Ο Ερντογάν μίλησε για αποτυχημένο μοντέλο ομοσπονδίας, το οποίο κάποιοι Τ/Κ λένε ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα επιτυχημένο μοντέλο, το οποίο να διασφαλίζει και την κυριαρχική ισότητα των Τ/Κ. Ο Ερχιουρμάν, για παράδειγμα, μιλά για λύση χαλαρής ομοσπονδίας εντός της ΕΕ, κάτι που σίγουρα βρίσκει περισσότερη ανταπόκριση μεταξύ των Τ/Κ. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η ΕΕ. Η πρόταση Τατάρ για λύση δύο κρατών δεν περιλαμβάνει την ΕΕ την οποία επιδιώκουν όλοι οι Τ/Κ αλλά και οι έποικοι οι οποίοι θέλουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.

