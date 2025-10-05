O Μικρός Ρισελιέ και το σενάριο του ανασχηματισμού

Πάει κι έρχεται αυτό το σενάριο του ανασχηματισμού, με τον Μικρό Ρισελιέ να κάνει και τον έξυπνο, αναφέροντας ότι θα τον κάνει όταν θα τον κάνει και δεν θα μοιραστεί το προνόμιο του ανασχηματισμού με κανένα. Ούτε με τον μοναδικό υπουργό που είχε το θάρρος να τον ρωτήσει ευθέως: «Μένω ή φεύγω ρε κουμπάρε;» Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Μικρός μας Πρόεδρος είναι η ζημιά που κάνει στον θεσμό του υπουργού και εν γένει της κυβέρνησης. Εδώ και δύο μήνες, μετά τις πυρκαγιές, το σενάριο του ανασχηματισμού σέρνει, τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρνουν, ενώ οι υπουργοί του γελοιοποιούνται και διστάζουν να πάρουν αποφάσεις. Κλήθηκε πρόσφατα κάποιος υπουργός να μιλήσει σε εκδήλωση περί το τέλος Οκτωβρίου και αρνήθηκε, αφού δεν ήξερε αν στο τέλος Οκτωβρίου θα ήταν υπουργός. Πέρα από τα προεδρικά καμώματα πάντως πιστεύουμε ότι ευθύνονται και οι υπουργοί του. Οι οποίοι οφείλουν να του ζητήσουν στην επόμενη συνεδρίαση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Είναι, βλέπετε, και θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα;