Είπεν και ελάλησεν από τη σελίδα της στο Facebook η Ειρήνη Χαραλαμπίδου; «Μέχρι σήμερα απέχω πλήρως από τις όποιες δημόσιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2026», μας είπε, αλλά, αλήθεια, τι μας λέει; Και συνεντεύξεις επί τούτου έδωσε και το ΑΚΕΛ προειδοποίησε και όλοι ξέρουν και τις επαφές που έκανε με άλλους. Το συζήτησε με το ΑΛΜΑ, το συζήτησε πρόσφατα και με το ΔΗΚΟ και, ναι, προβληματίζεται,, αλλά...συνάμα φοβάται. Στο ΑΛΜΑ ο Οδυσσέας τη θέλει για δεύτερη, αλλά αυτοί που έχουν ρόλο δεύτερου δεν τη θέλουν. Στο ΔΗΚΟ τη θέλουν ,αλλά φοβάται ότι μπορεί να μην βγει και ότι θα γίνει ρεζίλι. Φοβάται επίσης ότι θα φάει το κράξιμο της ζωής της από τους αριστερούς που την ψήφισαν, οι οποίοι, αν φύγει, μάλλον δεν θα την ακολουθήσουν. Κατά τα άλλα, οι τοποθετήσεις της παραπέμπουν στο άπειρο με βάρκα την ελπίδα: «Το μόνο που έχω πει είναι ότι είμαι πολιτικός που δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή και δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω οιονδήποτε. Απ' εκεί και πέρα τα σενάρια του καθενός με τα οποία σκόπιμα και στοχευμένα αναπτύσσονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από άτομα χωρίς γνώση, με αφήνουν εντελώς αδιάφορη. Τις οποίες αποφάσεις μου θα τις πάρω όταν είμαι έτοιμη». Πάντως, την αιχμή της για το ΑΚΕΛ την αφήνει κάνοντας λόγο για «υποτυπώδη Δημοκρατία», η οποία θα έπρεπε να στηρίζει τη θέση ότι στις εκλογές οι μόνοι που λαμβάνουν αποφάσεις είναι οι πολίτες και η ετυμηγορία τους είναι πάντα σεβαστή. Με λίγα λόγια, γιατί δεν με αφήνετε να κατέβω κι ας αποφασίσει ο λαός; Κατά τα άλλα μας λέει: «Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιον συνδυασμό». Μια μικρή Χαραλαμπίδειος τρικυμία...