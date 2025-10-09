Άργησε αλλά τον βρήκε...

«Γρήγορος» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, εεε, με συγχωρείτε, το Υπουργικό Συμβούλιο. Τους πήρε μόλις έξι μήνες να αποφασίσουν και να μας ανακοινώσουν ποιος θα είναι ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενή. Καθυστέρησαν αλλά φαίνεται ότι έκαναν καλή επιλογή. Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, που αναλαμβάνει ως ο πρώτος Συνήγορος, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει απο πρώτο χέρι τα προβλήματα των ασθενών, μιας και κλήθηκε πολλές φορές και ως εκτελεστικός διευθυντής της Europa Donna αλλά και από τη θέση του γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

ΑΓ