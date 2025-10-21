Σάββια ανακατεύει, Αλέκος δοκιμάζει

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η 14η Γιορτή του Παλουζέ στα Σπηλιά. Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην κυπριακή παράδοση και γεύση, προσέφερε δωρεάν ζεστό παλουζέ, παραδοσιακούς χορούς και τοπικά προϊόντα. Το παρών τους έδωσαν και δύο εκ των βουλευτών μας. Από τη μια η Σάββια Ορφανίδου (ΔΗΣΥ) άρπαξε την κουτάλα και άρχισε να ανακατεύει τον ζεστό παλουζέ, και από άλλη ο Αλέκος Τρυφωνίδης (ΔΗΠΑ) άρπαξε το κουτάλι και δοκίμασε. Σε βίντεο που ανέβασει η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ στα ΜΚΔ, σχολιάζει, με χιουμοριστικό τρόπο, ότι τόσα χρόνια στη Βουλή έχει αποκτήσει εμπειρία στο ανακάτεμα του παλουζέ, ενώ ανάλογο σχόλιο έκανε και ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, ο οποίος ειδικεύεται στη δοκιμή. Η Σάββια ανακάτευε, ο Αλέκος δοκίμαζε, και οι δύο όμως έκαναν τη δική τους προεκλογική, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Α