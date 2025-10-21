Χαμένοι στα ψευδό και τα εισαγωγικά!

Με αφορμή τις εκλογές στα κατεχόμενα για ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. κάποια Ε/Κ ΜΜΕ, είτε από «υπερβάλλον ψευδοπατριωτισμό», είτε για να μην κατηγορηθούν ότι αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, έδωσαν κυριολεκτικά ρεσιτάλ γελοιότητας. Ναι, στα κατεχόμενα δεν υπάρχει κράτος αλλά «κράτος» ή ψευδοκράτος, ναι, ότι ο Τ/Κ ηγέτης δεν είναι και δεν μπορεί να αναφέρεται ως πρόεδρος και ναι, οι εκλογές δεν είναι προεδρικές, αλλά ώς εκεί ρε παιδιά. Και εκλογές έγιναν στα κατεχόμενα και όχι «εκλογές» και υποψήφιοι υπήρχαν και όχι «υποψήφιοι» και κάλπες στήθηκαν και όχι «κάλπες» και νικητής υπήρχε και όχι «νικητής» και κέρδισε και όχι «κέρδισε» ο Ερχιουρμάν και επικράτησή του είχαμε και όχι «επικράτησή» του. Χαρακτηριστική η περίπτωση του REPORTER που σε ένα κειμενάκι μερικών γραμμών (Φωτο), μόνο στα ονόματα Τατάρ και Ερχιουρμάν δεν έβαλαν εισαγωγικά!

Κ.ΖΑΔΗΣ