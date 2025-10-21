Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Χαμένοι στα ψευδό και τα εισαγωγικά!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με αφορμή τις εκλογές στα κατεχόμενα για ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. κάποια Ε/Κ ΜΜΕ, είτε από «υπερβάλλον ψευδοπατριωτισμό», είτε για να μην κατηγορηθούν ότι αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, έδωσαν κυριολεκτικά ρεσιτάλ γελοιότητας. Ναι, στα κατεχόμενα δεν υπάρχει κράτος αλλά «κράτος» ή ψευδοκράτος, ναι, ότι ο Τ/Κ ηγέτης δεν είναι και δεν μπορεί να αναφέρεται ως πρόεδρος και ναι, οι εκλογές δεν είναι προεδρικές, αλλά ώς εκεί ρε παιδιά. Και εκλογές έγιναν στα κατεχόμενα και όχι «εκλογές» και υποψήφιοι υπήρχαν και όχι «υποψήφιοι» και κάλπες στήθηκαν και όχι «κάλπες» και νικητής υπήρχε και όχι «νικητής» και κέρδισε και όχι «κέρδισε» ο Ερχιουρμάν και επικράτησή του είχαμε και όχι «επικράτησή» του. Χαρακτηριστική η περίπτωση του REPORTER που σε ένα κειμενάκι μερικών γραμμών (Φωτο), μόνο στα ονόματα Τατάρ και Ερχιουρμάν δεν έβαλαν εισαγωγικά!

Κ.ΖΑΔΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα