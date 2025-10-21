Αναστάτωση και σχόλια

Όπως γράψαμε και την Κυριακή, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου στη Λεμεσό για όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη το τελευταίο διάστημα. Οι γνωστοί παντογνώστες ξεκίνησαν τις ειρωνείες, διαβάζοντας μόνο τον τίτλο και αυτόν όπως ήθελαν. Είναι πραγματικότητα ότι στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες επιχειρηματίες που πραγματικά αγωνιούν αν κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ή αν, επιτέλους, αυτό το κράτος θα καταφέρει να βάλει μία τάξη στους διάφορους που νομίζουν ότι μπορούν να απομυζούν από τα κέρδη εταιρειών με απειλές και εκβιασμούς.

Παζούρ.