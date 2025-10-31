Σφίγγουν τα λουριά στους δεσμοφύλακες

Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει αυστηρότερες και σαφώς πιο αποτρεπτικές ποινές για τη χρήση και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων εντός των Κεντρικών Φυλακών. Το μέτρο εντάσσεται στην προσπάθεια για περιορισμού του φαινομένου της χρήσης κινητών τηλεφώνων, καθώς αποδεδειγμένα σοβαρές εγκληματικές ενέργειες οργανώνονται μέσα από τα κελιά κατάδικων. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η κατοχή, χρήση, εισαγωγή ή εξαγωγή στις ή από τις Κεντρικές Φυλακές κινητών τηλεφώνων, φορητών μέσων επικοινωνίας, αντικειμένων ή άλλων ουσιών, που δεν επιτρέπονται εντός των Φυλακών, συνιστούν ποινικά αδικήματα. Για το προσωπικό των Φυλακών προβλέπεται φυλάκιση τριών ετών ή πρόστιμο €10.000 ή και τα δύο.
ΣΙΩΠ