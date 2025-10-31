Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν είναι ντροπή η αναγνώριση λάθους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην πολιτική, όπως και παντού, είναι πολύ πιο έντιμο, και εκτιμάτε περισσότερο, όταν κάποιος κάνει ένα λάθος να βγαίνει να το παραδέχεται και να προσπαθεί να το διορθώσει, και όχι να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ή ακόμα και να επιχειρεί ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου να συγκαλύψει το λάθος του. Αυτό με αφορμή και την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ ότι θεωρεί μέγιστη επιτυχία του την πρόταση Χατζηπαντέλα για το μνημείο μόνο για Ελληνοκύπριους θύματα και αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο, αλλά και την -«μετά το μπαϊράμι» και τον σάλο που ξεσηκώθηκε- δήλωση του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, ότι αν και υποστήριξε αρχικά την πρόταση Χατζηπαντέλα, επιχείρησε αργότερα με διαβήματα του προς το Ευρωκοινοβούλιο να την διορθώσει.

Ανεξαρτήτως του τι λένε, ΔΗΣΥ και Γιώργος Γεωργίου, δεν πείθουν! 

Κ.ΖΑΔΗΣ

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα