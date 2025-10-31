Δεν είναι ντροπή η αναγνώριση λάθους

Στην πολιτική, όπως και παντού, είναι πολύ πιο έντιμο, και εκτιμάτε περισσότερο, όταν κάποιος κάνει ένα λάθος να βγαίνει να το παραδέχεται και να προσπαθεί να το διορθώσει, και όχι να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ή ακόμα και να επιχειρεί ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου να συγκαλύψει το λάθος του. Αυτό με αφορμή και την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ ότι θεωρεί μέγιστη επιτυχία του την πρόταση Χατζηπαντέλα για το μνημείο μόνο για Ελληνοκύπριους θύματα και αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο, αλλά και την -«μετά το μπαϊράμι» και τον σάλο που ξεσηκώθηκε- δήλωση του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, ότι αν και υποστήριξε αρχικά την πρόταση Χατζηπαντέλα, επιχείρησε αργότερα με διαβήματα του προς το Ευρωκοινοβούλιο να την διορθώσει.

Ανεξαρτήτως του τι λένε, ΔΗΣΥ και Γιώργος Γεωργίου, δεν πείθουν!

Κ.ΖΑΔΗΣ